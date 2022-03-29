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梁天卓：停課構成重大學童心理成本

【明報專訊】上星期特首林鄭月娥宣布，全港幼稚園、小學及國際學校最快4月19日可以恢復面授課堂，而中學則會有待完成DSE核心科目考試才復課，中學文憑試繼續以4月22日開考為目標。教育局長楊潤雄亦表示，個別學校只要符合兩項條件，便可按實際情况恢復全日面授課堂。

說過了，關於停課令，家長們除了因為要擔心無人在家照顧小孩之外，他們更多的是擔心小朋友失去在學校學習的機會。

兩星期前我在本欄提到一篇論文〈Pandemic Schooling Mode and Student Test Scores: Evidence from U.S. School Districts〉裏，幾位經濟學者發現在疫情期間所有學生的成績都出現大倒退，例如數學科分數平均下跌超過14個百分點，英文科則下跌超過6個百分點。

其實除了語文或數學上的學業成績等「認知技能」（cognitive skills）之外，經濟學諾貝爾獎得主赫曼（James Heckman）的研究更發現，適當的學前教育對一些「非認知技能」（non-cognitive skills）如堅毅、自信和人際關係等亦有幫助，而更重要的是這些「非認知技能」對小朋友將來發展和成就有更大的影響。

不斷的停課和長期戴口罩很可能令這些小朋友的「非認知技能」大受影響。有父母在網上討論區留言指：「小朋友發展社交能力嘅黃金時期係三至六歲，但係呢兩年長期都要戴住口罩，對方喜怒哀樂都完全睇唔到，對社交發展應該幾大影響。」

長期戴口罩 礙發展社交能力

另外，疫情和線上授課對同學們的心理影響亦不能忽視。美國兒科學會早前指當地「兒童的心理健康正面臨一個全國性的危機」（a national state of emergency in children's mental health），而美國疾控中心（CDC）指當地青少年因自殺而入急症室的個案亦急速上升，其中12至17歲少女因自殺而被送入急症室的個案在2019年初至2021年初兩年間大幅上升51% 。

對於特首宣布「全港幼稚園、小學及國際學校最快4月19日可以恢復面授課堂」，我是十分歡迎的。如果可以的話，我只會將「最快」改成為「最遲」。

中大亞太研究所經濟研究中心成員 facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]

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