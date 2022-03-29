央行再入市干預 日圓兌美元逾6年低

每百日圓兌6.3港元

市場預期美國收緊貨幣政策，令美國與日本國債之間的利差擴大，為日圓帶來下行壓力。今年以來，日圓兌每美元跌約6%。日本外匯交易商Gaitame.com表示，日本央行強調保持強而有力的貨幣寬鬆政策，與聯儲局採取相反的策略，令投資者買入美元，沽出日圓。

巴克萊高級外匯策略師Shinichiro Kadota稱，如果美、日央行的貨幣政策繼續背道而馳，美元兌日圓短期內仍傾向上行（即日圓貶值），不過由於升勢似乎有點過熱，若出現任何與走勢相反的消息，市場或會出現修正。

不過日圓貶值令出口商匯回海外利潤時賺取更多收入，豐田（日：7203）昨升0.6%，日產（日：7201）上漲1.8%，三菱汽車（日：7211）上漲3.4%。

此外，俄羅斯此前表示，可能向友好國家提供大宗商品貿易以比特幣付款的選項，加上金融機構繼續發展數碼領域，比特幣昨日升穿4.7萬美元水平，創今年以來高位。

（綜合報道）

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