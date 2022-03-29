經濟

內地車險改革 財險料今年保費重現增長

【明報專訊】汽車保險是內地大型產險公司以為主要業務，2020年9月監管當局實施車險綜合改革，降低保費同時擴大保障範圍，令車險盈利能力備受關注。但中國財險（2328）總裁于澤表示，車險綜改令保費減少的因素已在去年消化，預期今年保費會回復增長。

于澤表示，該行車險表現較同業為佳，該行的風險模型令定價能力較同業為佳，而其市佔較大有能力集中採購，在汽車維修上也有議價能力，同時整合了銷售隊伍降低成本。去年車險的綜合成本率，按年上升0.8個百分點至97.3%，于澤指燃油車綜合成本率已降至97%以下，該行亦有信心新能源車亦能保持約在97%的水平。

財險去年綜合成本率為99.6%，按年升0.7個百分點，主要因為去年7月河南暴雨和颱風的影響。于澤表示，去年與大型天災相關的淨賠償為83億元，按年上升16%，是10年來最多。他們將加強與政府部門合作，通過防災防損措施減低影響。

繼平保（2318）和中國人壽（2628）指股價被低估後，中國人保（1339）副總裁兼董事會秘書李祝用昨日亦在業績會表示，目前股價低於公司價值，該行H股股息率有8厘。

人保稱被低估 H股股息率8厘

他表示，通過推進改革提升業績，並盡可能保持分紅持續增長趨勢，相信股價可以保持穩定並長期向好。

相關字詞﹕汽車保險 內險 中國人保 中國財險

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