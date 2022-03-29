港上月進出口增幅1年低 俄烏戰爭損供應鏈 續推高能源商品價

明報記者

港府表示，由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年一月及二月份的貿易統計數字通常有較大波動。而合併首兩個月，整體出口貨值較去年同期升10.6%，進口貨值升8.1%。首兩個月錄得有形貿易逆差255億元。進出口相較去年首兩個月的增幅都大幅放緩，去年首兩個月出口升37.6%，進口升28%。

專家料今年出口增長或個位數水平

2月份貿易增幅急劇放緩，政府發言人表示，近期烏克蘭局勢料導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展也需要關注。政府會密切留意情况。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒認為，俄烏衝突及內地疫情對環球貿易的影響，或在3月進一步浮現，商品價格進一步上漲及部分內地港口可能關閉，將使環球供應鏈樽頸情况惡化，香港的貿易數字難免會受拖累。中美貿易關係會否因首階段貿易協議進度落後以及地緣政局等因素而惡化，也可能會增添香港貿易表現的壓力，今年全年的出口增長有可能放緩至個位數水平。

首兩個月按年比較，輸往印度的出口貨值升65.6%最多、出口台灣升46.8%、出口新加坡和越南均升三成。不過輸往內地的只升6.6%，而去年首兩個月則升46%。另外，輸往美國的出口貨值亦放緩，今年首兩月升18%，去年同期升25.6%。

來自內地的進口貨值亦大幅放緩，今年首兩個月僅升8%，去年同期升37.6%。而今年2月來自內地的進口，更錄得2.2%的跌幅。2月份來自越南的進口貨值也跌6.5%，去年同期升逾兩成。