投行唱好美團昨漲11% 料疫情影響短暫 王興認首季主營業務受壓 仍有望實現穩定增長

明報記者 蔡穎霖

交銀國際發表報告，預計美團今季外賣訂單按年增加16%，惟到店業務仍會受面臨疫情帶來的增長壓力。至於首次虧損收窄的新業務，該行稱受惠於「美團買菜」等業務表現靠穩，預計新業務本季收入將按年增長41%。整體而言，美團在2022年和2023年的預測收入增幅為24%和32%，相信虧損將進一步收窄，2023年在全公司層面實現盈利。

大和：預期美團虧損進一步收窄

投行大和表示，美團上季業績穩健，多項表現勝該行預期，認為市場對美團過分憂慮。該行又預計，受惠於新業務表現進一步改善，該分部本季虧損將進一步收窄至95億元人民幣。大和預計美團未來將專注於提高效率，故下調對美團今年的虧損預測，維持「買入」評級，目標價300元。

大摩料本季外賣業務收入增15.5%

另摩根士丹利預測，美團本季餐飲外賣業務收入按年增加15.5%，到店、酒店及旅遊收入將升15.5%；新業務虧損則由上季的102億元收窄至95億元。維持「增持」評級，目標價220元。

美團董事長兼首席執行官王興日前於電話會議上表示，美團在農曆新年期間的外賣及休閒娛樂服務訂單有「不錯的增長」，但從3月開始，包括深圳和上海等交易量貢獻較大的一、二線城市實施封城，預計對公司主營業務的首季表現帶來很大影響。

不過他相信，隨着管控措施的放寬，服務相關增長將會快速恢復，今年有望實現穩定增長。

美團上季配送服務「相當於每單虧1元」

國家發改委此前出爐新政策，建議互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。王興表示，美團去年5月已發布最新收費標準，將平台服務費拆分為技術服務費和配送服務費兩部分，使公司的收費架構更加透明，同時回應政府關於扶持中小商家的號召。他明言，美團上季配送服務營收為143億元，遠遠低於相關成本183億元，「相當於每單虧1元」。惟公司仍會繼續加強配送網絡的能力，為商家創造價值。