經濟

投行唱好美團昨漲11% 料疫情影響短暫 王興認首季主營業務受壓 仍有望實現穩定增長

【明報專訊】美團（3690）上周五（25日）公布全年業績，雖然一如預期「見紅」，但虧損幅度較市場預期少，大行預期新業務的虧損或疫情的影響屬短期陣痛，均發表報告唱好，帶動美團股價昨天急飈11.6%，收報150.6元。投行認為，美團的新業務虧損幅度將會收窄，公司短期雖然仍受疫情壓力，但基本因素仍然穩健。

明報記者 蔡穎霖

交銀國際發表報告，預計美團今季外賣訂單按年增加16%，惟到店業務仍會受面臨疫情帶來的增長壓力。至於首次虧損收窄的新業務，該行稱受惠於「美團買菜」等業務表現靠穩，預計新業務本季收入將按年增長41%。整體而言，美團在2022年和2023年的預測收入增幅為24%和32%，相信虧損將進一步收窄，2023年在全公司層面實現盈利。

大和：預期美團虧損進一步收窄

投行大和表示，美團上季業績穩健，多項表現勝該行預期，認為市場對美團過分憂慮。該行又預計，受惠於新業務表現進一步改善，該分部本季虧損將進一步收窄至95億元人民幣。大和預計美團未來將專注於提高效率，故下調對美團今年的虧損預測，維持「買入」評級，目標價300元。

大摩料本季外賣業務收入增15.5%

另摩根士丹利預測，美團本季餐飲外賣業務收入按年增加15.5%，到店、酒店及旅遊收入將升15.5%；新業務虧損則由上季的102億元收窄至95億元。維持「增持」評級，目標價220元。

美團董事長兼首席執行官王興日前於電話會議上表示，美團在農曆新年期間的外賣及休閒娛樂服務訂單有「不錯的增長」，但從3月開始，包括深圳和上海等交易量貢獻較大的一、二線城市實施封城，預計對公司主營業務的首季表現帶來很大影響。

不過他相信，隨着管控措施的放寬，服務相關增長將會快速恢復，今年有望實現穩定增長。

美團上季配送服務「相當於每單虧1元」

國家發改委此前出爐新政策，建議互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。王興表示，美團去年5月已發布最新收費標準，將平台服務費拆分為技術服務費和配送服務費兩部分，使公司的收費架構更加透明，同時回應政府關於扶持中小商家的號召。他明言，美團上季配送服務營收為143億元，遠遠低於相關成本183億元，「相當於每單虧1元」。惟公司仍會繼續加強配送網絡的能力，為商家創造價值。

上 / 下一篇新聞

華為收入首跌 晶片荒手機貢獻削半 孟晚舟回歸首份業績 稱去年公司規模縮小盈利增強
華為收入首跌 晶片荒手機貢獻削半 孟晚舟回歸首份業績 稱去年公司規模縮小盈利增強
今年料削招聘 「優才解決華為難題」
今年料削招聘 「優才解決華為難題」
FT：匯控將俄烏「戰爭」改「衝突」
FT：匯控將俄烏「戰爭」改「衝突」
泡泡瑪特末期息僅增2% 下半年盈利急放緩
泡泡瑪特末期息僅增2% 下半年盈利急放緩
京東健康去年虧損收窄94%
京東健康去年虧損收窄94%
烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產
烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產
中港股市續弱勢 交銀洪灝：外資撤出難轉勢
中港股市續弱勢 交銀洪灝：外資撤出難轉勢
農夫山泉：疫情戰爭增包裝成本
農夫山泉：疫情戰爭增包裝成本
美的置業無意減派息 股價升近一成
美的置業無意減派息 股價升近一成
港上月進出口增幅1年低 俄烏戰爭損供應鏈 續推高能源商品價
港上月進出口增幅1年低 俄烏戰爭損供應鏈 續推高能源商品價
內地車險改革 財險料今年保費重現增長
內地車險改革 財險料今年保費重現增長
Tesla不足兩年再拆股 股價早段即急升6%
Tesla不足兩年再拆股 股價早段即急升6%
央行再入市干預 日圓兌美元逾6年低
央行再入市干預 日圓兌美元逾6年低
美5年與30年期債息倒掛 衰退警號
美5年與30年期債息倒掛 衰退警號
張兆聰：高息國企股成資金避風港
張兆聰：高息國企股成資金避風港
梁天卓：停課構成重大學童心理成本
梁天卓：停課構成重大學童心理成本
劉宇亮：汽車智能化成風 京東方精電受惠
劉宇亮：汽車智能化成風 京東方精電受惠
薛偉傑：減排新招 讓混凝土「吃掉」二氧化碳
薛偉傑：減排新招 讓混凝土「吃掉」二氧化碳
技術取勝：中遠海控考驗12元支持
技術取勝：中遠海控考驗12元支持
何民傑：香港樓市不宜太悲觀
何民傑：香港樓市不宜太悲觀
國泰重辦機師課程 目標3年逾800人出師
國泰重辦機師課程 目標3年逾800人出師
港交所挖新交所猛將拓東盟
港交所挖新交所猛將拓東盟
劉思明：中石化績佳 15厘股息可吼
劉思明：中石化績佳 15厘股息可吼
周顯：工廈住人的法律問題
周顯：工廈住人的法律問題
湯文亮：殺君馬者道旁兒
湯文亮：殺君馬者道旁兒
將軍澳一周增近百成交 全月破200宗 荃灣元朗千萬元成交 本月大增七成
將軍澳一周增近百成交 全月破200宗 荃灣元朗千萬元成交 本月大增七成
3客爭購第一城3房 追價12萬後近千萬承接
3客爭購第一城3房 追價12萬後近千萬承接
山頂道8號呎租211元 冠全港分層
山頂道8號呎租211元 冠全港分層
新地逾16億購YOHO Hub A期商場
新地逾16億購YOHO Hub A期商場
藍塘傲「先住後付」貨 撻訂重售低4年前價8%
藍塘傲「先住後付」貨 撻訂重售低4年前價8%