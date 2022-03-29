烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產

供應商台積電股價低開

知情人士又透露，由於戰爭影響，歐洲市場的消費支出正減少，因為消費者傾向將金錢使用在食品方面。報道提及，由於需求弱於預期，蘋果除削減iPhone SE產量外，還將今年全年AirPods無線耳機訂單減少逾1000萬套，主要由於市場需求轉冷，欲收縮庫存水平。

此外，由於季節性因素，蘋果還將整個iPhone 13系列的產量較原計劃減少生產幾百萬部，以應對季節性的需求下降。

報道指出，蘋果此舉可能會引發其他消費電子製造商削減生產訂單的連鎖效應，蘋果於俄羅斯入侵烏克蘭後，便停止在俄羅斯的生產銷售。

報道引述市場報告指，智能手機市場不合理的高庫存水平最終會出現調整，在中國智能手機終端需求疲軟的情况下，俄烏戰爭可能對整個歐洲市場和消費者需求產生溢出效應。