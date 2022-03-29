經濟

烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產

【明報專訊】《日經》引述消息人士透露，由於俄羅斯對烏克蘭出兵帶來不明朗，蘋果公司（美：AAPL）計劃削減第二季iPhone和AirPods無線耳機的產量。當中，iPhone SE的產量，將比原訂計劃減少約20%，相當於較原定計劃減少生產約200萬至300萬部。其直接影響作為蘋果主要晶片供應台積電（美：TSM）。台積電美股早段低開約1%，蘋果股價則靠穩。

供應商台積電股價低開

知情人士又透露，由於戰爭影響，歐洲市場的消費支出正減少，因為消費者傾向將金錢使用在食品方面。報道提及，由於需求弱於預期，蘋果除削減iPhone SE產量外，還將今年全年AirPods無線耳機訂單減少逾1000萬套，主要由於市場需求轉冷，欲收縮庫存水平。

此外，由於季節性因素，蘋果還將整個iPhone 13系列的產量較原計劃減少生產幾百萬部，以應對季節性的需求下降。

報道指出，蘋果此舉可能會引發其他消費電子製造商削減生產訂單的連鎖效應，蘋果於俄羅斯入侵烏克蘭後，便停止在俄羅斯的生產銷售。

報道引述市場報告指，智能手機市場不合理的高庫存水平最終會出現調整，在中國智能手機終端需求疲軟的情况下，俄烏戰爭可能對整個歐洲市場和消費者需求產生溢出效應。

相關字詞﹕減產 烏克蘭局勢 蘋果

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