經濟

泡泡瑪特末期息僅增2% 下半年盈利急放緩

【明報專訊】「盲盒股」泡泡瑪特（9992）昨日中午公布去年全年業績，純利8.54億元（人民幣，下同），按年增長63.2%，低於市場預期。非國際財務報告準則去年經調整純利則升69.62%至10.02億元。不過，集團下半年盈利增長較上半年顯著收窄，加上末期股息0.1524元，按年僅增2%，公司股價午後最多插逾一成，收市仍跌逾6%。

集團期內收入按年升78.66%至44.91億元，當中繼續以零售店收入為主，按年增長67%至16.73億元；機器人商店收入升42.9%至4.7億元；受惠品牌影響力、會員人數增加，以及銷售增長和新渠道擴展，線上收入增加97.42%至18.79億元，其中抽盒機收入增長92.6%，天貓旗艦店增長47.5%，京東旗艦店更大幅增長2.96倍。

擴新渠道銷售 線上收入增97%

公司品牌產品去年收入增長86.2%至39.78億元，佔總收入比例88.6%。據IP（知識產權）劃分，自有IP收入25.87億，按年大升1.64倍；獨家IP收入上升8.2%至7.71億元；非獨家IP達6.21億元，增長39.6%。

不過，值得留意的是，泡泡瑪特去年下半年表現似乎急速下滑，與上半年經調整純利急增1.4倍相比，下半年增長37.8%，雖算不俗，但明顯放緩；另去年整體毛利率按年下降2個百分點至61.4%，單計下半年度毛利率僅約60.4%，較上半年度跌近2.6個百分點。

周轉天數倍增 下半年去貨速度或放緩

此外，集團下半年存貨成本及存貨周轉天數亦告急增，去年底存貨為7.89億元，較去年上半年及2020年底分別增加1.5倍及2.5倍；周轉天數則由去年上半年74天及2020年度的78天，突增至去年全年的128天，反映集團下半年去貨速度突然急劇放緩。

相關字詞﹕存貨周轉天數 盲盒 下半年 泡泡瑪特

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