FT：匯控將俄烏「戰爭」改「衝突」

對外措辭軟化 內部起爭論

報道表示，匯豐內部對措辭使用較為開放，例如行政總裁祈耀年在一段為高層製作的短片中以「戰爭」一詞來描述俄方對烏克蘭的入侵。但該行把研究報告的措辭的軟化，惹起內部員工討論和不滿。

匯豐拒評 重申關懷「衝突」中民眾

匯豐發言人回覆該報稱不予置評，但重申之前所發出的聲明，當中提及「我們懇切關懷在烏克蘭受到持續武裝衝突影響的民眾」。匯豐未有仿效其他同行在壓力下關閉在俄業務，高盛、花旗以及摩根大通等包括華爾街巨頭在內的全球銀行均退出俄羅斯業務。

此外，據彭博引述內部備忘錄指，匯豐銀行將於周五（4月1日）起放寬防疫政策，允許三成香港員工在辦公室工作，員工須在辦公室所有區域戴上口罩，上班前亦須提交快測陰性結果。報道又稱，該行零售分行和商業銀行中心亦將恢復正常營運的「第一階段」，惟未有提供具體時間表。