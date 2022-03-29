經濟

FT：匯控將俄烏「戰爭」改「衝突」

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息報道，匯控（0005）修訂了多份分析師的研究報告，將文中措辭軟化，包括把俄烏「戰爭（war）」一詞改為「衝突（conflict）」，做法與瑞銀、高盛和德銀等競爭對手形成鮮明對比，他們均在研究報告中明確提到「戰爭」。報道續指，由於俄羅斯政府頒布法律，打擊被視為散布「假消息」的行為，而匯豐約有200名員工在俄，因此如何用詞極為敏感。

對外措辭軟化 內部起爭論

報道表示，匯豐內部對措辭使用較為開放，例如行政總裁祈耀年在一段為高層製作的短片中以「戰爭」一詞來描述俄方對烏克蘭的入侵。但該行把研究報告的措辭的軟化，惹起內部員工討論和不滿。

匯豐拒評 重申關懷「衝突」中民眾

匯豐發言人回覆該報稱不予置評，但重申之前所發出的聲明，當中提及「我們懇切關懷在烏克蘭受到持續武裝衝突影響的民眾」。匯豐未有仿效其他同行在壓力下關閉在俄業務，高盛、花旗以及摩根大通等包括華爾街巨頭在內的全球銀行均退出俄羅斯業務。

此外，據彭博引述內部備忘錄指，匯豐銀行將於周五（4月1日）起放寬防疫政策，允許三成香港員工在辦公室工作，員工須在辦公室所有區域戴上口罩，上班前亦須提交快測陰性結果。報道又稱，該行零售分行和商業銀行中心亦將恢復正常營運的「第一階段」，惟未有提供具體時間表。

相關字詞﹕祈耀年 衝突 戰爭 烏克蘭 匯控

上 / 下一篇新聞

華為收入首跌 晶片荒手機貢獻削半 孟晚舟回歸首份業績 稱去年公司規模縮小盈利增強
華為收入首跌 晶片荒手機貢獻削半 孟晚舟回歸首份業績 稱去年公司規模縮小盈利增強
今年料削招聘 「優才解決華為難題」
今年料削招聘 「優才解決華為難題」
泡泡瑪特末期息僅增2% 下半年盈利急放緩
泡泡瑪特末期息僅增2% 下半年盈利急放緩
京東健康去年虧損收窄94%
京東健康去年虧損收窄94%
烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產
烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產
投行唱好美團昨漲11% 料疫情影響短暫 王興認首季主營業務受壓 仍有望實現穩定增長
投行唱好美團昨漲11% 料疫情影響短暫 王興認首季主營業務受壓 仍有望實現穩定增長
中港股市續弱勢 交銀洪灝：外資撤出難轉勢
中港股市續弱勢 交銀洪灝：外資撤出難轉勢
農夫山泉：疫情戰爭增包裝成本
農夫山泉：疫情戰爭增包裝成本
美的置業無意減派息 股價升近一成
美的置業無意減派息 股價升近一成
港上月進出口增幅1年低 俄烏戰爭損供應鏈 續推高能源商品價
港上月進出口增幅1年低 俄烏戰爭損供應鏈 續推高能源商品價
內地車險改革 財險料今年保費重現增長
內地車險改革 財險料今年保費重現增長
Tesla不足兩年再拆股 股價早段即急升6%
Tesla不足兩年再拆股 股價早段即急升6%
央行再入市干預 日圓兌美元逾6年低
央行再入市干預 日圓兌美元逾6年低
美5年與30年期債息倒掛 衰退警號
美5年與30年期債息倒掛 衰退警號
張兆聰：高息國企股成資金避風港
張兆聰：高息國企股成資金避風港
梁天卓：停課構成重大學童心理成本
梁天卓：停課構成重大學童心理成本
劉宇亮：汽車智能化成風 京東方精電受惠
劉宇亮：汽車智能化成風 京東方精電受惠
薛偉傑：減排新招 讓混凝土「吃掉」二氧化碳
薛偉傑：減排新招 讓混凝土「吃掉」二氧化碳
技術取勝：中遠海控考驗12元支持
技術取勝：中遠海控考驗12元支持
何民傑：香港樓市不宜太悲觀
何民傑：香港樓市不宜太悲觀
國泰重辦機師課程 目標3年逾800人出師
國泰重辦機師課程 目標3年逾800人出師
港交所挖新交所猛將拓東盟
港交所挖新交所猛將拓東盟
劉思明：中石化績佳 15厘股息可吼
劉思明：中石化績佳 15厘股息可吼
周顯：工廈住人的法律問題
周顯：工廈住人的法律問題
湯文亮：殺君馬者道旁兒
湯文亮：殺君馬者道旁兒
將軍澳一周增近百成交 全月破200宗 荃灣元朗千萬元成交 本月大增七成
將軍澳一周增近百成交 全月破200宗 荃灣元朗千萬元成交 本月大增七成
3客爭購第一城3房 追價12萬後近千萬承接
3客爭購第一城3房 追價12萬後近千萬承接
山頂道8號呎租211元 冠全港分層
山頂道8號呎租211元 冠全港分層
新地逾16億購YOHO Hub A期商場
新地逾16億購YOHO Hub A期商場
藍塘傲「先住後付」貨 撻訂重售低4年前價8%
藍塘傲「先住後付」貨 撻訂重售低4年前價8%