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財富管理

趁跌市 篩選抗跌力高基金

【明報專訊】中港股市過去一個月表現波動，數據顯示強積金由年初至今人均錄得過萬元虧蝕。不少打工仔猶豫應否轉倉，或應否由進取投資轉至保守。其實強積金投資看長線，不妨從跌市挑選出抗跌力較高的基金，以便適當時間調整。

明報記者 黃清瑤

近日環球市場動盪，尤其是烏俄衝突已經持續超過20天，強積金表現亦因而錄得不同程度跌幅。根據強積金評級（MPF Ratings）最新報告顯示，今年截至3月24日止，強積金連續3個月虧損，單在3月虧損已超過127億元，年初起累計蝕740億元，並預期460萬名強積金成員中，3月份人均損失超過2700元，由今年以來人均虧損1.61萬元。

獨立專業強積金研究小組積金評級主席叢川普表示，導致重大虧損的主因是中港股票表現差，「本地及環球的問題將會持續，亦將繼續打擊強積金成員的信心。中港兩地疫情、俄烏戰事、全球通脹及加息壓力都令市場波動。這些問題並不會瞬間消失，所以強積金成員要預計市場仍然會大上大落」。不過他認為打工仔不應過度恐慌，應保持投資，分散及聚焦長遠退休目標。

美國股票基金

過去10年回報比率較高

投資者可從跌市中發掘抗跌能力較高的基金。從強積金基金平台數據可見，截至今年2月底，過去10年回報比率較高的基金集中於美國股票基金。

當中萬全強制性公積金計劃的美股基金在過去10年的年度化回報率為13.18%，累升245.3%；過去5年的年度化回報率為15.91%，累升244.09%，最近基金開支比率為1.1%。

從基金報表可見，組合內的十大投資主要是科技公司包括亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT），以及信用卡、半導體公司等。其次排名依次為宏利MPF、友邦、恒生、東亞（強積金）的北美股票基金計劃，以上基金過去10年年度化回報介乎11.3%至11.8%，普遍累積回報達2倍。

中銀保誠的「我的中國股票強積金」表現僅次於美股基金，過去10年的年度化回報率為9.47%，然而，過去一年錄得22.12%跌幅。如果成員隨便轉倉，於一年前購入上述基金，持倉則會有兩成跌幅，但長線持有仍可獲得不錯的回報。

安聯東方太平洋基金

彈性大 跌市可轉投資債券

其餘表現不俗的包括股債混合基金及環球股票基金。當中銀聯信託的安聯東方太平洋基金，在過去10年年度化回報平均為9.1%，基金投資於亞洲多個市場，包括新加坡、香港、韓國、台灣、日本等。該基金具有較大投資彈性，可最多100%投資於股票，倘股市欠佳，可以將最多50%投資於債券或可換股債券基金。

總括而言，投資有周期，跌市時勿因恐慌而頻密轉倉，甚至「短炒」強積金，頻密交易容易導致高買低賣。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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