經濟
二手放大鏡

香港地產

泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%

【明報專訊】自特區政府早前公布，擬4月起逐步放寬防疫限聚措施，二手樓市交投稍為轉活，市區大型屋苑反彈程度較快。荔枝角西九四小龍之一的泓景臺，3月份截至24日止，累積錄約8宗二手成交，是自去年11月以來、4個月來的按月成交量新高。

明報記者 陳寶恩

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，泓景臺本月至24日為止，暫時累錄約8宗二手成交，比2月份增加兩宗或33%，為4個月以來的按月成交量新高；屋苑本月平均實價同樣向好，最新見18194元，比上月平均呎價17934元回升1.4%。

泓景臺新近錄得1座中層F室易手，實用477方呎，2房間隔，望市景，原業主今年1月放盤叫價920萬元，累減105萬或11%，以815萬成交、實呎17086元，新買家為外區客，一直有意進駐四小龍，見近日樓價回軟即議價入市自用；原業主2018年12月以720萬元買入，持貨逾3年，帳面賺95萬元或13%。

另外，大角嘴港灣豪庭亦錄成交，香港置業首席聯席董事曾家輝稱，港灣豪庭8座低層G室，3房戶，實用485方呎，原業主以920萬元放盤約4個月後，議價後減價30萬元或3.2%後，以890萬沽出、實呎18351元；原業主2010年4月以376萬元購入，持貨近12年，帳面賺514萬元或逾1.3倍。

港灣豪庭低層3房12年升值1.3倍

不過，市場仍錄得個別二手蝕讓。美聯首席高級營業經理李瑋良稱，元朗映御2座頂層連天台特色戶，實用303方呎開放式設計、連238方呎天台，以515萬售出、實呎16997元；原業主2017年533.6萬一手購入，5年間帳面蝕18.6萬元或約3.5%，如連使費計料實蝕近40萬元或約7％，屬屋苑入伙以來首宗二手蝕讓個案。

美聯物業高級分區營業經理蘇順華表示，青衣居屋青華苑B座高層8室，實用363方呎1房戶，望山景，原業主移民要賣樓，去年6月起叫價470萬於自由市價放盤，減價35萬元或逾7％，以435萬元（已補價）易手，實呎11983元；原業主2018年11月以455萬連地價購入，帳面蝕20萬元或約4％，連使費料實蝕逾42.5萬元或近一成離場。

MALIBU兩房920萬沽 較同類9個月前平4%

半新盤方面，香港置業首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳日出康城MALIBU第2A座高層C室，實用454方呎2房戶，原業主去年11月叫價999萬元放盤，近日以920萬售出、實呎20264元，即累減79萬或8%。單位對上一層C室，面積、間隔相同，去年6月以958萬售出，即新成交價比同類戶型9個月前，賣平38萬元或約4%；原業主2018年3月以836.7萬一手購入，持貨4年，帳面仍賺83.3萬元或一成。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市
富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前
法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」
中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
多款護膚及保健品已量產
多款護膚及保健品已量產
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
張兆聰：港股或再試底 買入機會
張兆聰：港股或再試底 買入機會
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
陸振輝：活出真我的風采
陸振輝：活出真我的風采
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
陳大為：加息周期之初利金價
陳大為：加息周期之初利金價
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
技術取勝：匯控上升軌有支持
技術取勝：匯控上升軌有支持
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
李聲揚：靜候加息周期下半場
李聲揚：靜候加息周期下半場
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
李順威：商品極端波動 大增交易風險
李順威：商品極端波動 大增交易風險
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
王弼：把握美股反彈逃生門
王弼：把握美股反彈逃生門
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
布少明：樓市料見「遲來的春天」
布少明：樓市料見「遲來的春天」
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
趁跌市 篩選抗跌力高基金
趁跌市 篩選抗跌力高基金