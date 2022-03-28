馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發

雖然失業率攀升，但日前房委會推出最新一期居屋申請，在「疫」市下仍錄得約25.1萬宗申請，超額認購約27倍，可見市樓市剛性需求強勁。隨着第五波的稍為緩和，加上政府即將放寬放疫措施，令一手市場氣氛漸暖，發展商推出新盤貨尾「試水溫」，並錄得多宗成交。

疫情影響下，二手市場上有部分業主擴大議價空間，吸引買家。同時，受惠於新按保措施，二手交換明顯較為活躍，樓價約800萬至1200萬元的換樓市場物業特別受歡迎，表現跑贏大市。從本行前線分行數據可見，將軍澳區本月截至22日，價值1200萬元或以下物業的交投全線上升，當中價值1000萬以上至1200萬元的物業升幅達75%最顯著，其次為800萬至1000萬元的物業，升幅達43%；至於800萬元以下物業亦有逾兩成增長。近日疫情稍有緩和，各大屋苑睇樓量及成交量回升。

隨着確診數字回落，相信政府會逐步放寬限聚指施，屆時樓市運作有望正常；加上市場上多個利好因素，如本港未跟隨美國加息、政府早前推出「波叔PLAN」有利買家入市。筆者預料，今年首季一手成交約900宗，按季跌近八成，並創13年一手銷售條例後季度新低；第一季二手估計約8500宗，按季跌約兩成半，為逾兩年季度最少。不過，一旦疫情開始受控，市場信心恢復，市場積壓的購買力將再次爆發，估計第二季一手成交仍會回升至約2300宗，二手交投估計升至約1萬宗。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]