廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝

2月底至3月初本地疫情升溫，幸好最近有減退迹象，筆者相信疫情高峰期已過。從筆者公司確診同事的數字作參考，已見到疫情從高峰期大幅回落，大部分同事已康復並陸續返回工作崗位，生意比之前明顯有改善。同事的工作氣氛已回復正常，沒有之前擔驚受怕，大家懂得如何面對及調適，相信只要政府能放寬社交距離限制措施，樓宇買賣就會陸續回升。

前一陣子，市場充斥不利因素，如股市一度急瀉令投資者恐慌，之後迅速反彈，憂慮氣氛才稍為緩和；俄烏戰爭雖仍未達成停火協議，但在邊打邊談情况之下已有署光；另外，美國聯儲局預期今年內會繼續多次加息。

無論是疫情、戰爭、股災及加息，其中一項都足以令地產市場價格出現大波動，不過參考筆者集團公司的樓價指數，下跌幅度非常有限，由此證明普遍業主目前沒有急切賣樓的需要，更加沒有資金壓力。

參考數據，在本港130萬戶私樓當中，有66.1%已供滿按揭，因此大部分業主根本沒有資金的壓力。因此目前若有較大幅度的減價貨，便確實屬筍盤，但筍盤在市場稍縱即逝，很快便會被吸納，因為精明的買家及投資者都會明白，在市場萬念俱灰的時候，就是收集筍盤的最佳時機！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]