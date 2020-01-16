瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338

美團（3690）上周五公布業績，一直受到不同的挑戰，包括應內地發改委要求需要下調外賣平台的收費，還有騎手工資問題等，市場普遍預料美團業績會由盈轉虧；近日美團股價表現波動且持續弱勢，上周五績前股價受壓，全日下跌8.2%，收報135元。收市後美團公布去年第四季收入達495.23億元人民幣，按年增長30.6%，勝預期；經調整虧損按年則達39.35億元人民幣，較預期少。

美團業績勝預期，如投資者看好股價可以受利好消息所帶動，可留意美團認購27982，行使價201.08元，2022年8月到期，有效槓桿約4.9倍。如希望以牛證部署的投資者，可留意美團牛證55338，收回價120元，行使價117元，2023年2月到期，有效槓桿約7倍。

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