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區偉志 加密解碼

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區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景

【明報專訊】一般人對加密貨幣印象還是停留在小眾玩意、投機炒賣、非法活動、挑戰法定貨幣及政府打壓等，以為加密貨幣有朝一日會壽終正寢。原來在太平洋的另一邊，地球霸主已靜悄悄地為加密貨幣加持。

3月9日，美國總統拜登簽署了有關數碼資產的行政命令，希望美國能夠大力發展加密貨幣在科技領域上的應用，並領導全球。同時，聯邦政府將協調各監管機構，讓加密貨幣規範化，為行業發展提供一個清晰一致的框架。

行政命令內容大致綜合以下6點：

（一）保障投資者：要求各部門評估及制定政策，保護美國消費者、投資者及企業，以應對快速增長的數碼資產行業，並防範系統性金融風險，估計對交易平台的監管要求會跟銀行及券商類似。

（二）保障金融穩定及防止系統性風險：隨着機構投資者陸續入場，加密貨幣與傳統金融市場的關聯度愈來愈高。成千上萬的幣種加起來市值已達2萬億美元，也會比一般資產更波動，如再加上槓桿，大跌市時的骨牌效應足以影響金融市場的穩定。

（三）打擊非法活動及保障國家安全：不法之徒利用加密貨幣作各類型的非法活動，如假項目行騙、黑客盜竊及洗黑錢等。拜登希望各機構及國際盟友合作，以應對這些風險。最近就俄烏戰爭，美國政府要求各交易所停止與受制裁的俄羅斯人交易，以貫徹執行制裁令。

（四）促進美國在數碼資產科技的領導地位，同時亦要考慮ESG因素：拜登要求商務部在政府內建立一個有關數碼資產科技的框架，並把這些科技發展定為優先事項。很明顯，美國已經意識到加密貨幣及區塊鏈技術並非只是投資產品，而是可以應用到不同領域的嶄新科技，美國需要在這方面獲得全球領導地位。

（五）改善金融服務的公平和普及度：美國大約5%的低收入人士由於銀行高昂的收費而沒有銀行帳戶、不能使用金融服務。透過數碼資產的創新，提供可靠和便利的金融服務及支付系統，這對長期不能負擔金融服務的群體尤其重要。

（六）研究開發中央銀行電子貨幣（CBDC）：過去一年，美國聯儲局及學者都有研究開發CBDC ，但一直都比較擔憂CBDC帶來的私隱問題，故不太積極。最近數月，隨着數字人民幣的成功落地，美國怕被中國佔了先機，故此這次行政指令要求聯儲局盡快研究開發CBDC，並在不同國家試行，以確保美元霸權地位。

從這行政命令可見，美國已不把加密貨幣視為一種威脅，反之是一種機遇，一項在未來將大放異彩的科技，但若不能及時把握並發展起來，便會被他國捷足先登。根據統計，美國有30%的「千禧代」持有數碼資產，另有27%打算在今年入市，絕對不是一些小眾玩意，行政命令也將讓銀行及傳統金融機構更包容數碼資產。可見，這個行政命令對加密貨幣是重大利好消息，照亮了整個行業的發展前景。

反觀香港，曾經是全球數碼資產發展的中心，FTX及crypto.com這些知名機構也在香港誕生，可惜最近兩年卻在開倒車。原因之一是在中國內地全面禁止加密貨幣活動下，香港官員傾向保守的態度，導致行業存在不確定性，大公司紛紛撤出香港，落戶新加坡及美國。其實香港能夠成為國際金融中心，就是因為很多在內地不允許的事情都能夠在香港推行，並且得到法律保障。

數碼資產並非洪水猛獸，只要有適當的監管框架，它可啟發很多的科技創新。筆者認為，內地禁止加密貨幣的原因主要是防止資金外流，而香港卻沒有這顧慮，故此香港更應大力發展數碼資產產業，好讓我國在全球數碼資產的發展中奪取領導地位及話語權！

香港數碼資產學會共同創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]

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