經濟
梁振輝 匯市前瞻

投資策略

梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣

【明報專訊】美國聯儲局展開加息周期後，主席鮑威爾其後表示若有需要的話，不排除在下次及往後的議息會議上加息半厘，以進一步抗衡通脹高企。事實上，最新的美國初領失業救濟人數減少，並創下1969年以來新低，反映美國就業市場表現強勁，的確有機會讓聯儲局為控制通脹而考慮加快加息的步伐。

值得留意的是，美元指數在數據公布後雖有一定支持，但升幅未算明顯，而技術圖表亦反映美元指數現時於月初高位99.42以下發展，意味美元現價可能已反映美國加息預期。

另一邊廂，近日歐洲因應俄烏局勢舉行多場會議，但進展不大，一方面限制歐洲貨幣如歐元及英鎊等表現。

油價回升 加元連漲8日

另一方面則繼續支持商品及商品貨幣氣氛，例如紐約油價早前回吐後走勢回升，近日已收復了20天線水平，支持加元兌美元升勢，截至周五執筆時一口氣連升8個交易日，而美元兌加元在跌破1.2560後，或會下試1月份低位1.2445附近水平。

另外，澳元兌美元亦重返0.75之上，並有機會測試10月份高位0.7555；若成功進一步突破，匯價可望進一步挑戰0.7610。至於紐元兌美元料會在突破0.6995阻力後，進一步挑戰0.7110阻力。

日圓技術極度超賣

隨着美日貨幣政策的分歧加劇，日圓持續走低，多項日圓交叉盤的技術面亦達極端水平，不論是歐元兌日圓、英鎊兌日圓或瑞郎兌日圓等都顯示技術超買，投資者宜留意大幅修正的風險。

直盤方面，美元兌日圓在過去3周累升逾6.5%至近122.50水平，鑑於升勢仍然相當強勁，美元兌日圓可能會再挑戰下個阻力123.65，甚至125水平。至於同一時間內，澳元兌日圓更已飈升逾9%，留意92.70料是下一道阻力，而筆者對澳元日圓交叉盤短期內進一步上升亦持謹慎態度。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]

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