《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障

明報記者 黃清瑤

以AIG外傭保險為例，投保前，險商會先查詢受僱的外傭日常職責，例如只從事一般家務、陪月、當司機等，亦會查詢外傭來自哪個國家、年齡及月薪等。當中發現，若外傭主要職責是司機或年齡超過60歲，保費為60歲以下的一倍；若外傭職責既為司機，年齡又超過60歲，保費就會更昂貴。

AIG外傭保險有3種，分別是基本、優越及卓越保險，僱員賠償保障同為1億元。優越保障會有意外保，保額總共為14萬元。另有最多3萬元住院及手術費用賠償，每天住院可索償350元及最多40天，手術費索償為1.6萬元。最重要的是包含送返原居地費用，倘若因健康問題需要送回原居地，可獲得3000元索償，遺體索償為1.5萬元。另有家用財物保障、誠信保障及可自選附加「癌症及心臟病保障」。

保費最昂貴的卓越保障與優越保障額大致相同，但就另外有門診、牙醫、法律責任、轉換家傭及臨時傭工津貼保障。以只從事一般家務、年齡60歲以下的外傭為例，網上投保優越計劃年費為342元，卓越計劃年費為647元。

比較這3種計劃，卓越計劃的保障會更全面，尤其是包括牙醫、門診保障，而且不少香港僱主聘請外傭後多會發現不適合，轉換外傭及聘請臨時傭工亦可獲得保障。

AXA「家傭綜合保險」可於匯豐網站購買，並分為基本及全面計劃，兩者僱員補償同為1億元，基本保障包括每年2.5萬元住院費用，1.5萬元送返原居地費用及1萬元個人財物保障。全面計劃額外保障門診、牙科、個人意外（居所內）、個人責任、臨時家傭等保障。保障範圍共13項，比AIG更廣泛。費用方面，基本計劃每年保費585元，全面計劃860元。不保事項包括家傭自殺、僱傭合約終止後的遣返費用、一般醫療檢查等。

藍十字保障涵蓋外傭公餘時間

藍十字「家傭至尊寶」主要分為計劃B及C，兩者保障內容相差不大，計劃C的保障額會更高。兩者都有門診保障、住院及手術保障、中斷服務現金津貼、意外及牙科保障、誠信保障等。計劃C特別有個人責任保障。費用方面，60歲以下從事一般家務的外傭，網上投保計劃B一年保費390元，計劃C為450元。若自選嚴重疾病保障，涵蓋心臟病、癌病、腫瘤等，計劃B年費582元，C為678元。

藍十字的保障項目及保障額與匯豐非常相似，在相近價錢下，藍十字更包含嚴重危疾保障。匯豐的意外保障只涵蓋居所內，而藍十字則保障在假日受傷、從事飛行活動。

昆士蘭「家傭保險」可透過恒生銀行購買，主要分兩種計劃：基本計劃包含1億元僱主法律責任保障、2.5萬元住院及手術費用、1萬元遣返費用；綜合計劃額外包含10萬元人身意外賠償、2000元門診費用、1000元緊急牙科費用、1萬元誠信保障。要留意，牙科保障不包括一般洗牙及蛀牙等，必須屬緊急情况，如跌倒撞崩牙等。

富衛特設償還款項保障

另一家值得留意的是富衛，其「家傭全保」計劃的住院及手術、人身意外、送返原居地等保障額都較高，但沒有傭工法律保障及臨時傭工津貼。不過相對其他保險公司，富衛有住院現金津貼，上限為每年6000元，以及償還款項保障每年1萬元，保障家傭曾向私人財務公司借款，但因死亡、疾病不能繼續還款所作出的賠償。

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