鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作

1. 在自己60歲前，為女兒準備一筆200萬元的資金，以支援她日後的生活；

2. 兒子的教育基金10年前已起動，以月供基金形式運作，現時已累積至約80萬元，每月仍希望維持儲蓄5000元，8年後可否累積至200萬元呢？

3. 日後女兒的資金應怎樣運作？Patrick相信女兒仍有一定的工作及自理能力，所以這資金或可補貼生活費，如果科技發展至可醫治女兒的缺陷，這資金也可幫上一把。日後和太太百年歸老之後，又應怎樣處理呢？

Patrick現時有120萬元流動資金，撇除兒子的教育基金儲蓄外，每月盈餘約有1萬元。先看現時的兒子教育基金，以現時已累積至80萬元計算，若維持每月5000元的儲蓄速度，平均年回報6%的話，8年後約可滾存至190萬元，離Patrick 200萬元的目標相差不遠，建議在未來時間以中度風險策略繼續努力。至於為女兒的安排，坦白說未必如兒子的一樣做法，因為女兒這幾年花了不少心力在尋求醫療方案而延誤了，要追回時間，增加儲蓄是其中一個可行的方法。

部署人選 考慮理財能力

筆者建議可將30萬元資金投入女兒的「特別基金」，然後和兒子的教育基金一樣，每月投放5000元，假設平均年回報6%，在15年之後，這筆資金料可滾存至約220萬元。

用投資儲蓄滾存、平均成本法、兩條腿走路（整筆及定期定額投資同期進行）等策略，相信讀者們已有基本概念，筆者這次反而想談談女兒基金日後長期運作的考慮：

1. 資金需要有一定增長才能長期運作，所以應考慮以投資模式安排，其間調節投資風險；

2. 由於是長期安排，可採用投資相連保險來處理，現時除了設定常見的受益人外，也可設定「後備受益人」，在第一位受益人離世後，後備受益人可即時補上；

3. 戶口持有人也有一個較新的「後備戶口持有人」概念：當戶口持有人離世時，後備戶口持有人可即時補上，這是尤其重要，因為資金需長期運作，若持有人離世時需將投資項目變現（賠償給受益人），但卻遇上熊市，對女兒的影響可大可小呢！

綜合而論，筆者建議可作以下設定：

1. Patrick或太太作為戶口持有人，另一位為後備持有人；

2. 假設Patrick是戶口持有人，受益人可設定為太太；如果女兒有理財能力，大可將她設定為後備受益人，否則也可設定為兒子，讓他從旁協助。

整個部署的關鍵就是女兒本身的能力，筆者建議Patrick可多點訓練女兒的獨立性格，讓她有朝一日能過自主的生活！

（本文只供參考用途，並屬作者個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現）

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]