年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入

手上現金足夠未來兩三年研發所需

李小羿稱集團在乾眼症、近視及老花三大領域，已有產品完成三期臨牀研究或在進行三期臨牀研究中；研發亦兼顧角膜修復，並由眼表症狀，延伸到眼底如濕性老年黃斑部病變、糖尿病引發眼疾等方面部署。馮新彥表示集團與東曜藥業（1875）合作、就用於治療濕性老年黃斑部病變的貝伐單抗TAB014，亦會於今年完成三期臨牀研究首名患者入組。集團亦已建立團隊，部署從醫院、電商、非處方市場等不同渠道銷售。

兆科上周公布去年度錄近22億元淨虧損，馮新彥強調當中有約18億元屬非現金性質，主要與過往發行優先股融資、上市費用等會計入賬方式有關。倘撇除非現金項目影響，實質虧損約2億元，其中大多來自應付多項三期臨床研究，令去年研發費用倍增至逾2億元，且預期今年還會繼續上升。不過，馮相信經過多輪融資及上市集資後，手上現金足夠未來兩三年研發所需。