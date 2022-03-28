陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮

指失業率急升至4.5% 恐續攀升

他指出，第五波疫情來襲，對經濟造成沉重打擊，最新失業率急升0.6個百分點至4.5%，而且還會繼續攀升；而港股過去一段時間亦大幅波動，曾在兩天內急跌一成，恒生科技指數自2月底更在兩周內下跌超過三成。數字折射出疫情肆虐、國際地緣政治局勢緊張、通脹升溫，以至中美關係等外圍因素，令本港在社會、民生及經濟承受着龐大的壓力。

陳茂波指出，不同經濟環節的數據均反映著當前形勢壓力巨大，例如即將旗下周公布的本港2月份零售銷售，勢將結束連續12個月的升勢，再次出現下跌，出口增長亦將放緩，因此本港經濟第一季度無可避免將陷入收縮，打斷之前連續四個季度復蘇趨勢。

陳茂波表示，面對當前仍相當嚴峻的疫情，應謹慎謀劃和部署工作。他指社會上仍有逾20萬年逾70歲、仍未接種第一針疫苗的長者，對抗疫工作構成重大挑戰。政府也不能忽略最近不少其他地區相繼放寬防疫措施以至解除了入境的檢疫要求，香港作為國際城市，如何在照顧市民健康和生命、「動態清零」及與內地通關等目標的同時，逐步有序恢復與外地聯繫，也是需要積極應對的問題。