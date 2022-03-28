中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」

新華社旗下的「中證網」昨日再引述接近監管部門消息報道，指中美雙方監管機構「正相向而行」，希望儘快實現有效、可持續的審計監管合作。

報道指出，部分中概股公司和投資機構昨日參加了由中證監舉行的一場視頻交流，會議主要聽取市場人士對中概股近期情况的意見。報道提到，中證監在會上提醒，近期一些並不掌握實際情况的媒體對雙方合作的細節和走向「有不少主觀臆測」，對市場預期造成不必要干擾，希望市場人以雙方監管部門公開披露的信息為準，不要盲目跟風。

中證監籲勿信市場臆測 不要盲目跟風

中證網引述一位接近監管部門的業內人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作。此符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。

本月初，美國證券交易委員會（SEC）將包括微博（9898）在內的6間中概股遭納入「預定除牌名單」，再爆退市信心危機，觸發中概股急跌。

中證監早前曾派定心丸，指與PCAOB正就此問題商議解決方案，惟其後PCAOB指，媒體對中美即將達成上市公司審計協議的猜測為時過早，並補充即使達成協議都只是第一步。

不過，國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議時，則強調目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

此外，早前傳出中證監開綠燈容許不持敏感數據中國公司赴美上市，內媒昨再引述接近監管人士處獲悉，中證監經與相關行業主管部門溝通協調，近期對中資科企震坤行等擬赴美上市企業出具了無異議回覆。

報道指，此表明監管部門積極落實金融委3月16日會議精神，繼續支持符合條件的企業到境外上市，努力保持境外上市渠道暢通。震坤行為騰訊（0700）領投的工業用品電子商務平台，早前有報道指，集團正要求華興資本和和高盛協助重啟在美國IPO程序。