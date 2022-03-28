經濟

中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」

【明報專訊】中概股退市事件近日出現「羅生門」，早前國務院表明中美監管保持溝通、支持企業境外上市後，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）周五卻表示對於中美雙方已達協議的揣測「不成熟」。

新華社旗下的「中證網」昨日再引述接近監管部門消息報道，指中美雙方監管機構「正相向而行」，希望儘快實現有效、可持續的審計監管合作。

報道指出，部分中概股公司和投資機構昨日參加了由中證監舉行的一場視頻交流，會議主要聽取市場人士對中概股近期情况的意見。報道提到，中證監在會上提醒，近期一些並不掌握實際情况的媒體對雙方合作的細節和走向「有不少主觀臆測」，對市場預期造成不必要干擾，希望市場人以雙方監管部門公開披露的信息為準，不要盲目跟風。

中證監籲勿信市場臆測 不要盲目跟風

中證網引述一位接近監管部門的業內人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作。此符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。

本月初，美國證券交易委員會（SEC）將包括微博（9898）在內的6間中概股遭納入「預定除牌名單」，再爆退市信心危機，觸發中概股急跌。

中證監早前曾派定心丸，指與PCAOB正就此問題商議解決方案，惟其後PCAOB指，媒體對中美即將達成上市公司審計協議的猜測為時過早，並補充即使達成協議都只是第一步。

不過，國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議時，則強調目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

此外，早前傳出中證監開綠燈容許不持敏感數據中國公司赴美上市，內媒昨再引述接近監管人士處獲悉，中證監經與相關行業主管部門溝通協調，近期對中資科企震坤行等擬赴美上市企業出具了無異議回覆。

報道指，此表明監管部門積極落實金融委3月16日會議精神，繼續支持符合條件的企業到境外上市，努力保持境外上市渠道暢通。震坤行為騰訊（0700）領投的工業用品電子商務平台，早前有報道指，集團正要求華興資本和和高盛協助重啟在美國IPO程序。

相關字詞﹕微博 證交會 中概股 中證監 國務院

上 / 下一篇新聞

疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市
富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前
法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
多款護膚及保健品已量產
多款護膚及保健品已量產
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
張兆聰：港股或再試底 買入機會
張兆聰：港股或再試底 買入機會
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
陸振輝：活出真我的風采
陸振輝：活出真我的風采
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
陳大為：加息周期之初利金價
陳大為：加息周期之初利金價
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
技術取勝：匯控上升軌有支持
技術取勝：匯控上升軌有支持
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
李聲揚：靜候加息周期下半場
李聲揚：靜候加息周期下半場
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
李順威：商品極端波動 大增交易風險
李順威：商品極端波動 大增交易風險
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
王弼：把握美股反彈逃生門
王弼：把握美股反彈逃生門
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
布少明：樓市料見「遲來的春天」
布少明：樓市料見「遲來的春天」
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%
泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%
趁跌市 篩選抗跌力高基金
趁跌市 篩選抗跌力高基金