經濟
新股巡禮

法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前

【明報專訊】儘管經濟發展有周期波動，但富者愈富卻是長期趨勢，造就了豪華遊艇等超級奢侈品市場保持較穩定的增長。上周截止認購的豪華遊艇生產商法拉帝（9638），按2021年30米以上舷內複合及專門製遊艇市場當中，法拉帝以13%的份額佔據全球最大豪華遊艇生產市場，去年首9個月新訂單已超越2019年、即疫情前的全年總數，反映集團業績已從疫情中快速反彈。

撰文 旻晞

法拉帝是次全球發售8358萬股，市場消息指，截至上周五，公開認購部分仍未足額，而最終定價為22.88元，接近下限價範圍，按此價集資額約19億元。股份將於本周四上市，中金為獨家保薦人，沒有基礎投資者。法拉帝集資所得，主要用於研發新型號、收購及翻新位於意大利的生產設施。

全球最大遊艇生產商 市佔13%

法拉帝主要從事設計、生產及銷售8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇。集團於80至99英呎的舷內複合材料遊艇及30米（約100英呎）至43米的舷內專門定製遊艇市場的領先地位更顯著，市佔率分別達約20%及24%。

集團旗下產品可分為3類，即包括：複合材料遊艇；專門定製遊艇和超級遊艇，主要是以尺寸範圍及價錢分類，按價錢而言，大體每艘遊艇造價介乎90萬至1000萬歐元不等（約770萬至8600萬港元）。可想而知，集團的銷售對象，正是所謂的「超高淨值」及「極高淨值」的富豪，即擁有可投資及流動資產同樣達5000萬美元以上的人。

從業績看，集團往績保持增長，除了2020年新冠全球爆發，鑑於相關封鎖限制，集團當年暫時和部分暫停了6個船廠的運營兩個月，令生產減少，影響盈利。然而，踏入2021年首9個月，集團無論是新訂單總值、收入及盈利都已大幅反彈，甚至超越2019年全年水平（見圖），集團指主要由於各遊艇訂單增長及配套業務整體增加而增長。

亞太超高淨值人士年複合增逾一成

顧問報告預計全球遊艇市場將於2020至2025年期間觸底反彈，於2025年達到268億歐元；而2020至2025年的複合年增長率為7.3%。報告指疫情雖令市場一度回落，但由於鼓勵社交隔離，且遊艇能提供一個更為私密舒適的場所供消遣時間，愈來愈多超高淨值人士及極高淨值人士熱中體驗遊艇生活，因而帶動行業回升。

法拉帝最大市場一直為歐洲、中東及非洲地區，第二大市場是美洲；亞太市場的收入比例於去年首9個月僅降至佔5.2%，主要因為作為其主要市場的香港，2019年以來先後受社會運動及疫情影響。

大股東濰柴 有助拓內地市場

不過行業報告預期2020至2025年期間，亞太區內超高淨值人士及極高淨值人士出現前所未有的增長趨勢，年複合增長率分別為10.8%和11.6%。另外，目前區內遊艇擁有量明顯偏低，每千人僅0.3艘，而美洲則為15.3艘，歐洲13.4艘。再者，區內多個國家如中國，已頒布多項政策支持遊艇行業，如今年初《「十四五」旅遊業發展規劃》提出推動郵輪及遊艇產業的發展和創新，推動大連、青島、威海、珠海、廈門及三亞等沿海城市建立遊艇試點項目。

不可不提的是，法拉帝大股東是濰柴集團，上市後持股64.5%，第二大股是頂級超級跑車法拉利創始家族控制的F Investment，持股約8.4%。背靠濰柴，相信亦有助集團拓展內地富豪市場。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市
富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」
中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
多款護膚及保健品已量產
多款護膚及保健品已量產
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
張兆聰：港股或再試底 買入機會
張兆聰：港股或再試底 買入機會
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
陸振輝：活出真我的風采
陸振輝：活出真我的風采
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
陳大為：加息周期之初利金價
陳大為：加息周期之初利金價
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
技術取勝：匯控上升軌有支持
技術取勝：匯控上升軌有支持
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
李聲揚：靜候加息周期下半場
李聲揚：靜候加息周期下半場
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
李順威：商品極端波動 大增交易風險
李順威：商品極端波動 大增交易風險
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
王弼：把握美股反彈逃生門
王弼：把握美股反彈逃生門
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
布少明：樓市料見「遲來的春天」
布少明：樓市料見「遲來的春天」
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%
泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%
趁跌市 篩選抗跌力高基金
趁跌市 篩選抗跌力高基金