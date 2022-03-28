瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升

明報記者 葉創成

瑞信Garthwaite表示，近月美國工人薪酬急漲，屬當地通脹飈升主要原因，但他認為此情况難持續，預料隨着聯儲局積極收緊貨幣政策壓抑通脹，例如本月中加息0.25厘後，未來仍會繼續積極加息，聯邦基金利率可能將會調高至2.5厘，而且資產負債表規模過去兩年倍翻至約8.5萬億美元（見圖1）後，日後亦會開始縮表，連串收水行動，將令經濟增長回落至低於趨勢的水平（sub-trend growth）。

Garthwaite指出，美國10年期國債孳息率近日急升，現正逼近2.5厘，反映市場已預期聯儲局將會積極收水，而該長債孳息率是長期資金成本的重要指標，將會為估值高企的美國股市帶來麻煩。他續說，目前美國上市公司的利潤率處於歷史高位，盈利佔GDP比率也處於歷史高位，隨着股票涉及的風險溢價回升，如此高的估值難以持續。

美價值股料續跑贏增長股

不過，Garthwaite亦強調，美國股市即使調整，亦不代表會出現熊市，原因是當地經濟暫時衰退風險不大。但要留意的是，隨着美國近月資金成本上升，價值股已跑贏增長股，他估計此趨勢仍會持續多一段時間。

板塊方面，Garthwaite透露，瑞信現予美國金融及商品股「超配」評級，也看好一些自由現金流強勁的科技股，並予非金融的周期股及奢侈品零售股「低配」評級。

Garthwaite表示，由於聯儲局正收緊貨幣政策，目前瑞信予全球股市評級為「中性」，不過，在全球股市之中，該行現時比較看好中國股市，本月剛把評級由「與大市同步」上調至「超配」，原因是中國政府暫不需要跟隨美國收緊貨幣政策，反而正在以寬鬆政策刺激經濟增長。

政策利好 中國股市評級升至超配

瑞信亞太區股票研究聯席主管Dan Fineman指出，根據2018年以來數據，MSCI中國指數與MSCI亞太指數的相對表現，與內地社會融資按年增長率關連性頗強（見圖2），而值得注意的是，即使去年第四季以來內地社融增長率早已掉頭回升，惟MSCI中國指數近月卻繼續跑輸亞太股市，他分析，這反映中國股市目前估值吸引，料遲早也會在流動性推動下回升。

受惠商品價升 超配大馬股市

不過，Fineman亦強調，瑞信本月上調中國股市評級至「超配」，只是戰術性（Tactical）、而非長期配置（long term allocation），原因是暫時尚未清楚中國政府如何實現今年GDP增長5.5%左右的目標，而且也擔心即使經濟增長回升，企業盈利將遲一步才會好轉。

另外， Fineman表示，瑞信現時也予澳洲股市「超配」評級，原因是受惠全球通脹升溫，當地上市公司盈利正在上調。另外，他透露，該行也進一步超配馬來西亞股市，超配程度由基準指數的1.1倍提高至1.2倍，原因是當地受惠商品價格上升，股市估值亦吸引，有望成為資金避險的安全港。

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