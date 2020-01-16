經濟
封面故事

富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市

【明報專訊】港股上周初曾延續前周升勢，曾上升逾1000點，惟中後期沽壓湧現，全周下跌7點；今期封面故事專訪富達國際亞洲股票投資總監繆子美、瑞信全球股票研究主管Andrew Garthwaite及亞太區股票研究聯席主管Dan Fineman分析最新形勢。繆子美表示，除了烏克蘭局勢，美國聯儲局持續加息、縮表在即也備受關注；此外，中美關係、全球供應鏈中斷、成本上升等挑戰都不容忽視，因此該行認為中國要保持今年5.5%的經濟增長目標具挑戰，對中國股市近期看法趨謹慎，建議未來數月小心管理風險，重點關注「下行保護」。

明報記者 葉創成

國務院副總理劉鶴前周三（16日）主持及召開金融穩定發展委員會專題會議，提出要保持資本市場平穩運行後，恒指由當日開始急升，上周三最高報22,423點，與前周二收市價18,415點比較，僅僅6個交易日便急升4008點或21.76%；上周中後期回吐逾1000點，周五收報21,404點。而恒指去年2月18日從高位31,183點反覆回落，前周二最低報18,235點，累積下跌12,948點，至今從低位回升3169點，相當於下跌幅度12,948點的24.4%（見圖1），去年12月20日、今年1月6日及2月25日於22,700點附近曾形成的「三底」，現已由支持變阻力。

面對港股近日如此大的波動，今期專訪富達國際繆子美分析後市，她強調，即使該行認為中國股市存在機會，尤其是在中長期，但假如投資者認為隨着中國政府近日已推出刺激經濟增長措施，中國股市短期升勢便可延續，這看法似乎過於樂觀。

須觀望中國刺激政策成效

繆子美表示：「雖然中國政府近日正推動寬鬆的貨幣和財政政策，但到目前為止，這些措施是有針對性和有限的。我們仍需要觀察會否有更多的基建專案推行，在中國政策執行層面需要更多耐心，政策需要更多時間傳導到實體經濟。相比起2017年，中國的消費、地產投資目前分別受到疫情、行業監管政策的限制。因此，要實現5.5%左右的GDP目標是具有挑戰性的。

「外部風險也需要關注。雖然去年中國出口的強勁增長為經濟扛起大旗，但由於疫情和戰爭相關的限制仍存在，公司盈利勢頭正在放緩。尤其是目前海外滯脹風險攀升，海外發達國家需求高峰已過，我們擔心這會影響出口導向型的中國企業；除了烏克蘭局勢，聯儲局加息、縮表在即也備受關注；此外，中美關係、全球供應鏈中斷、成本上升等挑戰都不容忽視，這也部分反映在價格中。因此，我們近期看法趨於謹慎。在未來數月，我們應該小心管理風險，重點關注下行保護。」

料儲局5月加息半厘 宣布縮表

聯儲局收緊貨幣政策的力度及速度，被視為今年全球金融市場的關鍵變數，當局本月中已宣布加息0.25厘，而根據點陣圖顯示，聯儲局官員預測聯邦基金利率今年底將升至1.9厘左右，換言之在今年餘下6次議息會議均會加息，其中一次更會加0.5厘；而美資大行高盛及花旗上周均預測聯儲局在未來兩次議息會議（在5月及6月）均會加息0.5厘，花旗更預測第三季議息會議（7月及9月）均會各加息0.5厘，而且美國利率市場期貨（Future）及隔夜指數掉期合約（Overnight Indexed Swap、OIS）等衍生工具最新亦預測聯邦基金利率今年底升至2.5厘附近（見圖2），帶動美國10年期國債孳息率過去兩星期急升近0.5厘，上周五收報2.4731厘（見圖3），予人山雨欲來的感覺。

假如聯儲局一如上述預測般急速收水，不論美國、中國以至全球股市會否均將出現短期震盪？她表示，雖然目前美國融資環境已經相對收緊，但這並不足以阻止聯儲局加快加息的步伐。她引述聯儲局主席鮑威爾上周的言論，「（聯儲局）顯然有必要迅速（expeditiously）採取行動，將貨幣政策立場恢復到一個更中性的水平，如果這是恢復價格穩定所需要的，就需轉向更有限制性的水平」，她指聯儲局對收緊貨幣政策所用措辭已從1月時的「穩步」（steadily）轉為「迅速」，展現出全面抗擊通脹的決心，此信號表明未來不排除會出現一次加息0.5厘的可能，並且今年中可能便會開始縮減資產負債表的規模：「雖然我們預料聯儲局今年很有可能僅會加息3至4次，較市場預期的6次為少，但我們亦預計從5至6月開始，聯儲局可能將開啟每月600億至800億美元的縮表計劃，這速度將是上一次縮表的兩倍，投資者需要格外關注。」

商品價格急升 美衰退風險增

在聯儲局緊縮貨幣政策的背景下，繆子美認為，投資者要做好兩手準備：（1）如果後續美國經濟陷入衰退，尤其是受到高油價等拖累，新興市場可能會二次探底；（2）如果美國經濟不步入衰退，市場的技術反彈可能會持續一段時間。

繆子美上文提到高油價可能拖累美國經濟陷入衰退，在俄羅斯上月下旬揮軍烏克蘭後，高油價的問題變得更加尖銳，對於烏克蘭局勢，她表示短期未見好轉迹象，仍擔心未來的滯脹風險，「近期多數大宗商品價格已由疫情因素導致的低谷大幅攀升，截至2月底，反映大宗商品價格的一個指數較2020年4 月的低位上升 85%，同一期間布蘭特油價漲幅一度超350%，銅價漲幅一度超125%。3月初俄烏衝突加劇導致隨後幾周大宗商品價格指數繼續上升30%，布蘭特油價和小麥價格均觸及自2008年初以來的歷史新高。除了帶來明顯的通脹影響外，我們認為大宗商品價格飈升還將對消費和企業經營需求造成影響。美國自第二次世界大戰以來經歷的10次經濟衰退中，有9次衰退都曾先經歷過油價暴漲」。

美國是全球最大經濟體，金融市場向來有「美國打噴嚏、全球大感冒」的說法，參考往績，一旦美國經濟出現衰退，不止拖累美股跌入熊市，中國以及全球股市也難獨善其身，而且跌幅更往往較美股大。

雖然中國股市短期料充滿挑戰，惟繆子美認為，相較於離岸中國股市，中國內地的A股表現會相對更有韌力，這主要是因為該市場將受益於政策寬鬆周期，並且外資在A股的持股比例仍相對有限。

看好中資公用醫療保健股

另外，繆子美透露，目前富達國際在中國股市中看好的板塊，包括公用股及部分醫療保健股，「我們看好中國公用事業股，特別是風能、太陽能及水力發電的上市公司，高油價將帶動這些上市公司表現向好，因為可再生能源的優勢將愈趨顯著。這一趨勢在歐洲也非常明顯。鑑於石油及天然氣價格飈升，加上烏克蘭局勢緊張，經濟『脫氣』（編按：減少石油及天然氣）的迫切願望可以促進風能或太陽能的發展。我們預計歐盟風能或太陽能的裝機速度在2030年結束前或達到每年150GW至200GW的峰值，2016至2020年的年均值則僅為20GW 。在這假設下，相關可再生能源公司都將受惠。另一方面，隨新冠疫情重燃，部分醫療保健股也有望有更好的表現」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕滯脹 烏克蘭局勢 美國經濟衰退 美國加息 中國股市 中國經濟 富達國際亞洲股票投資總監繆子美

上 / 下一篇新聞

疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
富達Ian Samson 測中美收水港股轉弱
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
瑞信料美息將升見2.5厘 全球股市風險溢價上升
法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前
法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批
中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」
中概股退市羅生門 官媒：中美「相向而行」
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
陳茂波預告港首季經濟勢陷收縮
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
港產手遊收入逾百萬 研推外國版本
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
年內首款青光眼藥面世 兆科眼科料帶來收入
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
滬再推核酸檢測 上交所發通知保市場運作
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
港產口服新冠免疫加強劑 爭取成疫苗 非洲國家已緊急使用
多款護膚及保健品已量產
多款護膚及保健品已量產
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
張兆聰：港股要升 內地須經濟回暖
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
鄺翠玲：設後備受益人持有人 保障戶口長期運作
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
金子：績差遭唱淡 騰訊沽17838
張兆聰：港股或再試底 買入機會
張兆聰：港股或再試底 買入機會
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
伍禮賢：收入純利創新高 天虹目標價11.5元
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
潘啓才：冠軍科技業務清晰股權集中利炒作
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
《幫你格價》：慎選外傭保 僱主傭工齊獲保障
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
沈永年：中山允提取公積金買樓救市
陸振輝：活出真我的風采
陸振輝：活出真我的風采
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
梁振輝：地緣局勢有利商品貨幣
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
區偉志：拜登行政指令 照亮加密貨幣前景
陳大為：加息周期之初利金價
陳大為：加息周期之初利金價
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：煤氣估值仍高 寧吸中燃
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
陸振球：多個指標反映巿場重新risk on
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
林少陽：潤電分拆新能源 宜找共贏方案
技術取勝：匯控上升軌有支持
技術取勝：匯控上升軌有支持
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
謝偉銓：探討轉移地積比率 達至地盡其用
李聲揚：靜候加息周期下半場
李聲揚：靜候加息周期下半場
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
蔡金強：疫情再起 對地產消費影響巨
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
徐家健：金融發展好 中港皆受惠
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
艾雲豪：狂熱足粉也有意式心靈雞湯
李順威：商品極端波動 大增交易風險
李順威：商品極端波動 大增交易風險
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
劉思明：中移增派息驚喜 候回調吸
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
周顯：瑞士被美國牽着鼻子走
王弼：把握美股反彈逃生門
王弼：把握美股反彈逃生門
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
曾淵滄：超人增持 長實「錦上添花」
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
湯文亮：3年內脫聯匯台海戰 真定假？
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
廖偉強：市場筍盤 多稍縱即逝
布少明：樓市料見「遲來的春天」
布少明：樓市料見「遲來的春天」
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
馬泰陽：疫情倘受控 購買力再爆發
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
南津‧迎岸屆現樓 即買即住
泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%
泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%
趁跌市 篩選抗跌力高基金
趁跌市 篩選抗跌力高基金