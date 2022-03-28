十大屋苑連續兩周末逾20成交 嘉湖6宗最多 8個月同期新高

中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日錄21宗成交，雖比前周末減少兩宗，但已連續兩個周末錄逾20宗成交，屬高位企穩。零成交屋苑進一步減少至1個，僅東涌映灣園未有「開齋」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日單日確診人數回落至一個月低位，市場氣氛明顯好轉，增強了買家入市信心，前周中價屋苑率先起動，近日入市氣氛已蔓延至細價樓，上周末十大屋苑中有9個屋苑有成交，可見樓市反彈較全面。

十大屋苑9錄成交 陳永傑：反彈全面

另據美聯分行統計，周末十大屋苑共錄約22宗成交，雖然按周跌約12%，但仍然連續兩周企穩20宗或以上水平。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，二手交投轉趨活躍，周末十大屋苑已經連續兩周錄20宗或以上成交，對上一次有此表現須數到2021年7月首兩周。

事實上，首季部分屋苑交投冰封，近日亦終於解凍，美聯營業經理潘偉良表示，屯門城．點錄得今年首宗成交，位於中層E室，實用面積232方呎，開放式設計，獲外區客以首置名義斥455.8萬元購入作投資。原業主2017年9月360.3萬元購入，帳面賺95.5萬元或約27%。

雖然整體樓市轉活，不過，市區新晉豪宅依然不乏蝕讓個案。市場消息指，何文田天鑄6座高層D室，實用面積900方呎，2房間隔，以約2580萬元易手，實呎約28,667元。資料顯示，原業主登記名字為簡體字，料為內地背景人士，2017年2918萬元購入，帳面蝕338萬元或11%，若連使費計料實蝕近490萬元，惟發展商當年為買家提供一籃子現金回贈，故實際蝕讓金額有機會較少。

內地客2580萬沽天鑄兩房 5年帳蝕338萬

另九龍塘尚御3座頂層特色戶，實用面積982方呎，3房1套間隔，以2280萬元售出，實呎23,218元。原業主2010年2359萬元購入，帳面蝕約79萬元，若連使費計料實蝕約200萬元或8.5%。