新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗

薈藍佔6宗 揚海實呎3.25萬沽特色戶

主打迷你戶的宏安（1243）旗下青衣薈藍，早前推出印花稅優惠，吸引買家入市，項目過去兩日共售出6伙，為過去周末兩日最多成交的新盤。另嘉里（0683）、信置（0083）黃竹坑港島南岸揚海昨售出一伙特色戶，為項目本月首宗成交。有關單位為2A座低層一伙連花園特色戶，實用面積566方呎，連125方呎花園，成交價1839.52萬元售出，實呎約32,500元。

信置首季暫售81伙 套現逾15億

資料顯示，信置（0083）本年首季至今，暫售出81個單位，套現逾15億元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙暫售50伙，套現7.6億元，而觀塘凱滙則售出19伙，套現約3億元，其餘成交新盤包括何文田嘉道里道ST. GEORGE'S MANSIONS （1伙）、馬鞍山SILVERSANDS（4伙）、旺角ONE SOHO（2伙）、大埔白石角逸瓏灣8（2伙）、西貢133 PORTOFINO（2伙）及大角嘴奧柏御峯（1伙）。