疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙

明報記者 陳寶恩

提供517伙的OMA by the Sea原定今年6月入伙,根據樓書,關鍵日期押後至今年12月底,達半年之久,是近期延遲最長的新盤。永泰回覆本報查詢時表示,OMA by the Sea由於建築期內受惡劣天氣及不可抗力等因素影響,項目之認可人士按買賣合約條款批予項目的關鍵日期,由原定今年6月30日,順延至今年12月26日。該集團又指出,項目現時工程進度理想,將力求在切實可行範圍內盡快取得入伙紙及完成有關項目。

此外,帝御系列1至3期合共1782伙,是近期延遲入伙的新盤中涉及伙數最多,項目原定的入伙期為今年4月底,不過,根據項目樓書,上述3期項目的預計關鍵日期分別延遲37天至59天,至最遲今年6月底入伙。另外,原由內房恒大(3333)持有的長沙灣睿峰,共414伙,早前轉讓予鼎珮集團,原預計去年10月底入伙;不過發展商表示,項目2月獲批入伙紙,料今年5月才入伙。

來季5390伙新盤入伙 新界西北佔六成

另綜合市場資料,來季共有約10個新盤、涉及約5390伙陸續入伙。率先在下月入伙的包括恒地(0012)啟德沐泰街THE HENLEY I及II期,共提供883伙。年初有多個新盤入伙的將軍澳日出康城,其中由會德豐發展的9C期OCEAN MARINI,涉及503伙,亦料於下月收樓。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示,據屋宇署數據,今年1月份全港未有任何私人住宅項目動工,為過去21年來第7次錄得「零動工」的月份。他又稱,近期疫情下影響建築材料生產及運輸,而地盤工人亦可能因為染疫需要停工及隔離,出現人手不足的問題,以上均會拖慢私宅動工進度,從而影響新盤入伙日期。

寬按保下料有利買家上會

此外,新盤入伙期押後亦會對新盤買家帶來按揭等問題。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示,建期付款的買家普遍於收樓前數月起籌備按揭上會,若按揭批核後逾3個月才收樓,一般需重新審批入息。若貸款人不幸失業或收入減少,貸款額或減少甚至被拒批,需額外準備資金,或加擔保人才可重新上會。莊又指出,政府近期放寬按保成數,1000萬至1920萬元現樓物業可申請最高八至九成樓按,新盤買家選用建期付款同樣可用新按保,預期未來新盤建期比率會進一步上升,亦有助發展商出售現樓貨尾。