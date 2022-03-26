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2022年3月26日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
劉鶴維穩後 中國市場流走200億 IIF：烏戰後走資前所未見 投資者重新看待中國市場
美一周兩發聲明：中概股審計底稿不容談判
龍湖去年核心多賺20％ 「最痛時刻已過」
物管股正榮不派末期息 股價挫14％
中壽稱股價未反映公司價值
東方海外去年溢利破紀錄升近7倍 每手再派息12870元
美團新業務再蝕百億 按年多七成 經營虧損率降 王興料今年虧損收窄
餓了麼控美團涉「二選一」 法院判賠13萬
蔚來創辦人李斌料兩年後扭虧為盈
北京車展疑因疫情推遲 車股普遍跌
永旺去年虧損擴大至4.7億
交行去年多賺12% 每股派息增
匯控回信美議員 稱須遵守香港法律
羅兵咸永道傳淡出內房審計
歐數碼法將生效 箝制科網巨企 防Meta蘋果等壟斷 罰款可達數百億美元
美兩年國債息高見2.28厘 納指早段急跌
日央行：弱圓對經濟有利
盈翠本月4宗成交全破千萬 首都3房逾千萬沽 疫下屋苑同類新高
CCL最新報178.72點 逾一年新低
東涌商業地改契後收5標 較首招標多2份
葵涌物流地招標 最高估值逼60億
嘉峯匯4伙撻訂貨重售 個別貴原價逾一成
羅珠雄2200萬蝕沽觀塘工廈
財富傾側 少數人已可撐起樓巿
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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