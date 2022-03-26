東涌商業地改契後收5標 較首招標多2份

測量師料發展商出價保守

據悉，昨日入標競投的發展商包括以獨資入標的新地（0016）、信置（0083）、華懋、建灝，另嘉華（0173）亦有入標，而入標的發展商中，新地及信置2020年10月招標時亦曾入標。建灝地產行政總監林綺華表示，上次地皮招標時集團未有入標，是次因地皮發展條款有所調整，零售樓面增加，條款較前吸引，故獨資競投。不過，地皮較偏遠，而鄰近的港鐵東涌東站尚未完工，是次出價已反映相關條款。

資料顯示，東涌第57區商業地佔地約13.28萬方呎，屬於東涌新市鎮擴展範圍，可建總樓面約126.14萬方呎，綜合市場人士估算，地皮估值約28億至50.45億元，預計每方呎樓面地價約2220至4000元。美聯測量師行董事林子彬稱，是次入標反應較首次招標時為佳，反映市場對後市取態更趨正面，其中由於調整地契條款，增加零售樓面比例，此舉可迎合區內民生消費需求，惟商業部分，鑑於市場環境對商業項目仍較審慎，寫字樓租金尚未見底，加上地皮位置較偏遠，料發展商入標價相對保守，故地皮仍存流標風險。

華坊諮詢資深董事梁沛泓則指，新的賣地條款容許零售、食肆餐飲等樓面大增至不超過整項目30%，即約38萬方呎樓面，更首次在商業地上容許作數據中心用途，具較高的發展彈性。 另外，項目的完工期限也由原先的2026年年底，順延至2028年年中，與港鐵東涌東站2029年預計落成日期較接近。

外資基金葵涌工廈

申建31萬呎數據中心

此外，由外資基金安祖高頓持有、位於葵涌葵榮路30至34號工廈EDGE，早前撤回重建新式工廈的申請，現擬將物業重建為數據中心。項目佔地2.75萬方呎，申請人擬以地積比率11.4倍作發展，擬建1幢22層高數據中心，總樓面約31.3萬方呎，比現有物業總樓面約20萬方呎多出11.3萬方呎或57%。