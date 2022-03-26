美兩年國債息高見2.28厘 納指早段急跌

債息向上之際，以科技股為主的納指午夜前跌逾1%，道指和標普500指數微跌。國際油價輕微向上。

耶倫：戰爭通脹下 經濟仍韌

美國財長耶倫昨對美國經濟大派定心丸，表示即使俄烏危機引發能源和大宗商品價格上漲，削弱全球增長前景，預期美國經濟仍將保持韌性（resilient）。她向CNBC稱，美國的就業市場非常強勁，典型美國家庭的資產負債表狀況非常良好，消費者支出強勁，稅務收入出乎意料地好。對於能源價格上漲的影響，耶倫指美國是一個淨出口國，能源價格上漲的影響好壞參半。雖然油價顯然給美國家庭帶來沉重的負擔，但總括來說，價格升勢可望被更快的鑽井投資帶來的增產所抵消。

此外，英國電器巨頭戴森（Dyson）設於新加坡的全球總部揭幕，並宣布將在未來4年投資15億坡元（約86.5億港元）擴大在新加坡的研發及工程能力，計劃於當地增聘逾250名工程師及科學家。戴森目前在新加坡僱用超過1400名員工。

（綜合報道）

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