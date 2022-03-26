永旺去年虧損擴大至4.7億

永旺昨日績前收跌1.6%至1.25元。集團去年收益95.54億元，按年跌4%。按地區劃分，年內香港業務虧損1.84億元，中國業務虧損2.65億元。集團表示，疫情反覆使市民普遍對消費持審慎態度，集團的服飾商品作為非必需品，其需求未有明顯改善；而近年本港出生率持續下降，嬰兒相關產品的銷售需求處於較低水平。第三季雖受惠首輪消費券，但第四季從消費券所得的改善相對較弱。

將轉以小型店舖經營為主

集團自2016年起虧損，集團執行董事兼董事總經理菅原功於業績會上指出，主要由於集團過往將資源過度集中發展綜合超市，惟相關店舖持續錄得赤字，拖累集團整體虧損擴大。反觀近年新發展的AEON STYLE及Daiso Japan均錄得可觀收益，故未來集團將繼續增加兩者分店數目比例，冀能提升收益。菅原功又透露，永旺計劃今年在中港兩地合共開設23間門市，其中香港將會開設20間Daiso店舖，佔比高達87%。