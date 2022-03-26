美團新業務再蝕百億 按年多七成 經營虧損率降 王興料今年虧損收窄

明報記者 蔡穎霖

季內，美團收入按年增30.6%至495.23億元，近市場預期493.2億元；調整後淨虧損39.35億元，雖按年多蝕1.74倍，但已勝過市場預期虧損57.9億元。當中包括「美團買菜」、「美團優選」及「美團閃購」等新業務分部經營虧損按年擴大（見表）。

上季美團經調整虧損39億勝預期

事實上，自美團2020年第四季銳意進軍社區團購業務以來，新業務已一直錄得巨額經營虧損，不過上季的經營虧損率亦減少10個百分點至69.5%。王興預計，新業務今年的經營虧損將會收窄，強調會繼續按「零售＋科技」的策略進行投資。至於主營的餐飲外賣業務，美團從此次財報開始，單獨披露外賣配送服務收入與佣金收入，以反映該新費率政策。雖然王興此前曾「預告」需求下滑，不過上季外賣業務收入仍按年增加21.3%至261.27億元。當中以餐飲外賣配送服務貢獻最多，收入錄得142.55億元；佣金收入則佔整個分部收入近三成，錄得77.69億元。

上季外賣業務收入按年增21.3%

王興表示，美團已跟內地監管部門進行積極和建設性對話，在有關當局指導下推出更多支援商家的計劃，包括降低費率、提供電子化服務等等，以支援中小商家。對於中央最新措施，建議互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，美團首席財務官陳少暉表示，雖然降低外賣佣金會令變現率短期受壓，但長遠來說，對整體生態系統發展是好事。他又透露，美團數月內擬推出關於外賣員工傷保險計劃的進一步詳情。

信誠證券聯席董事張智威表示，在疫情令宏觀經濟回落的情况下，美團業務仍見增長；倘若今年經濟氣氛好轉，相信會為美團表現帶來助力。不過在潛在的監管陰霾下，未知美團會否扭虧為盈。至於美團的新業務發展，張智威稱雖然經營虧損有所回落，但難以單憑一季表現定論是否靠穩，相信仍要多觀察一、兩個季度。