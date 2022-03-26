美一周兩發聲明：中概股審計底稿不容談判

指與中國達協議揣測「不成熟」

據英國《金融時報》引述PCAOB的聲明稱，雖然PCAOB在繼續與中國監管機構磋商，但目前尚不清楚北京當局是否會同意允許美國檢查人員全面審查相關企業的審計底稿。該機構還說，「完全獲取相關審計文件是履行我們職責所需，這點不容談判」。PCAOB又稱，即使達成任何協議也都只是第一步，而之後會繼續調查，以確保遵守協議。

PCAOB聲明表示，該機構繼續與中國證監會接觸，並努力達成一項允許美國檢查人員「充分檢查和調查總部設在中國內地及香港的審計師」的協議。美國監管機構還要求「完全接觸到審計工作文件、公司職員，以及關乎此類審計業務的任何其他相關信息」。

上周報道稱，中國證監會考慮讓步，尋求保留不讓PCAOB檢查敏感數據，其他資料則可審查。PCAOB隨即在上周四發聲明強調不會在審計底稿問題上讓步。

PCAOB日前再新增一家中概股至有除牌風險的初步名單；而上周三中國金穩委的會議指出，中美雙方正就中概股監管問題溝通，並取得「積極進展」。