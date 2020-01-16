經濟

香港地產

花旗尖沙嘴彌敦道巨舖125萬續租 13年新低

【明報專訊】新冠疫情遲遲未能解決，核心區巨舖租金仍未止跌，其中花旗銀行租用逾30年的尖沙嘴彌敦道72號複式巨舖，最新以125萬元續租，除較2年前租約再減價近兩成外，更為2009年後新低。

較2年前疫情爆發初期續租低兩成

上述舖位為尖沙嘴彌敦道72號昌興大廈地庫、地下及1樓，3層樓面合共約8650方呎，花旗銀行本月中再與業主簽訂3年新租約（另有5年續租權），新租約下月起開始，首年月租125萬元，第2、3年則上調至130萬元及135萬元，以首年租金計，呎租約145元。資料顯示，花旗銀行早於1991年已租用上述舖位，至今已超過30年，最近一次續租為2020年，當年正值為反修例風暴後、本地爆發新冠疫情之時，故租金已由2018年所訂的190萬元下調18.4%至155萬元，如今續租，租金進一步下調至125萬元，兩年間再減租19.4%。

該舖位於彌敦道與海防道十字路口交界，斜對面為清真寺，過往一直車水馬龍，故在2015年舖市高峰期，該舖租金高見280萬元，若以最新租金125萬元計，舖位月租較高峰期大跌55%，並為2009年錄得90萬元月租後的13年新低。舖位業主早於2017年12月以9.03億元購入上述商舖，租金回報僅約1.6厘。

本港經濟受疫情拖累，除名店、食肆結業外，銀行亦削減部分舖位，如由花旗銀行租用約18年的中環德輔道中141號中保集團大廈地下B號舖，早前以約2.08億元易手，商舖由花旗銀行2004年開始承租，最初月租僅15萬元，其間多次續租，目前月租約66.37萬元，租期至今年5月底。據悉，花旗銀行將在租約期滿後離場。

投資者1.4億購荔枝角道888號車場

另一方面，新世界（0017）發言人稱，集團旗下長沙灣商業項目荔枝角道888號落成在即，有投資者近日以1.428億元購入該廈公眾停車場，當中包括70個公眾私家車位及輕型貨車位，平均每個車位成交價約168萬元，市場有指該名買家為資深投資者蔡伯能。

據了解，該投資者因長沙灣一帶將有多個新盤及甲廈落成，憧憬西九龍將變天成新商貿區，預料市場對優質車位的需求殷切，故斥資巨額大手購入車位作長線投資。

上 / 下一篇新聞

JPEX與Visa合作失實 日交所斥冒名 自稱澳洲虛幣平台 疑與本地公司關連
JPEX與Visa合作失實 日交所斥冒名 自稱澳洲虛幣平台 疑與本地公司關連
金管局：未收涉JPEX Visa卡投訴
金管局：未收涉JPEX Visa卡投訴
中壽新業務價值急跌23% 短期續受壓
中壽新業務價值急跌23% 短期續受壓
潤啤3月銷售受累疫情 年中或按地區加價
潤啤3月銷售受累疫情 年中或按地區加價
美可能除牌名單再添微博
美可能除牌名單再添微博
泰加促德勤交還公司控制權
泰加促德勤交還公司控制權
40億境內債擬延期 融創股債再雙殺 路透：孫宏斌做擔保 惟條款差惹不滿
40億境內債擬延期 融創股債再雙殺 路透：孫宏斌做擔保 惟條款差惹不滿
核心純利跌近一成 旭輝：行業已過最黑暗時光
核心純利跌近一成 旭輝：行業已過最黑暗時光
內地酒店預訂量勝疫前 攜程去年扭虧
內地酒店預訂量勝疫前 攜程去年扭虧
上周斥90億購同業 京東物流昨配股籌86億
上周斥90億購同業 京東物流昨配股籌86億
金山軟件：今年遊戲收入最少增20%
金山軟件：今年遊戲收入最少增20%
ESR下季研派息 續評估轉其他地方上市
ESR下季研派息 續評估轉其他地方上市
香格里拉：與病毒共存地區「復常機會愈來愈大」
香格里拉：與病毒共存地區「復常機會愈來愈大」
俄股復市 MOEX指數升4% 禁止沽空 外資月底前禁沽貨
俄股復市 MOEX指數升4% 禁止沽空 外資月底前禁沽貨
Google Play允用戶 直接向Spotify付訂閱費
Google Play允用戶 直接向Spotify付訂閱費
「GIF動圖之父」染新冠亡
「GIF動圖之父」染新冠亡
涉誤導飛行系統操作難度 波音前首席技術飛行員脫罪
涉誤導飛行系統操作難度 波音前首席技術飛行員脫罪
張兆聰：中海物業績佳 資金追入有望破頂
張兆聰：中海物業績佳 資金追入有望破頂
葉創成：小輪擬派特別息 候低增持
葉創成：小輪擬派特別息 候低增持
植耀輝：中移動可擺脫「藍燈籠」之名？
植耀輝：中移動可擺脫「藍燈籠」之名？
技術取勝：中電信中期阻力位難破
技術取勝：中電信中期阻力位難破
盧駿匡：恒指反彈已近阻力 小心再現調整
盧駿匡：恒指反彈已近阻力 小心再現調整
ZA Bank兩歲派福利 投保送3個月百萬保障
ZA Bank兩歲派福利 投保送3個月百萬保障
劉思明：消費股李寧上升動力強 特步較波動
劉思明：消費股李寧上升動力強 特步較波動
周顯：香港SPAC如賊過興兵
周顯：香港SPAC如賊過興兵
譚新強：香港抗疫成績檢討 內地必須做得更好
譚新強：香港抗疫成績檢討 內地必須做得更好
湯文亮：匿名投訴沒有用
湯文亮：匿名投訴沒有用
外資湧入 推升希臘樓價
外資湧入 推升希臘樓價
購25萬歐元物業 可申請投資居留
購25萬歐元物業 可申請投資居留
嘉湖不足一周兩複式戶易手罕見 寬按保後帶動交投 將軍澳3日50宗二手成交
嘉湖不足一周兩複式戶易手罕見 寬按保後帶動交投 將軍澳3日50宗二手成交
翰林峰1房880萬沽 不足4年實蝕15%
翰林峰1房880萬沽 不足4年實蝕15%
盈翠2房海景戶 1.5萬租低市價15%
盈翠2房海景戶 1.5萬租低市價15%
嘉匯複式8058萬沽 啟德今年最大宗一手成交
嘉匯複式8058萬沽 啟德今年最大宗一手成交