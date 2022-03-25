嘉匯複式8058萬沽 啟德今年最大宗一手成交

發展商補充，嘉匯單位總數900伙，現餘最後1個頂層複式單位待售，為上述成交單位毗鄰的第9座37、38樓A室，實用1994方呎，連450方呎平台，4房3套房間隔，已公布單位銷售安排，現待售中。此外，永泰（0369）旗下屯門OMA OMA再錄成交，單位為2B座5樓A室，實用627方呎，3房間隔，以901.5萬元售出，實呎14,378元。項目本月至今已累售8伙，套現金額逾1.2億元。

晟林下周一起推14伙招標銷售

另外，麗展（0488） 及帝國集團合作、已屬現樓的將軍澳藍塘傲，上載新銷售安排，下周一推出1伙連天台特色戶招標；有關單位為第8座16樓C室，實用面積698方呎、連716方呎天台，採3房間隔。翻查資料，上述單位曾於2018年底以2047.19萬元售出，買家當時選用1080天優先入住付款計劃，惟去年撻大訂，料遭沒收約10%訂金涉逾204萬元。

何文田喇沙利道現樓新盤晟林昨日更新銷售安排，下周一起以招標形式開售14伙，屬早前曾推出的單位，招標期至4月25日。項目原由內房福晟（0627）持有、及後因債務問題，部分單位遭銀行接管，現時項目餘貨由債權人委託律師事務所姚黎李律師行協助銷售。

另外，新世界（0017）去年夏天公布因建築質量出問題，而須拆卸重建的大圍站上蓋柏傲莊III兩幢住宅大廈，再有買家退場。

柏傲莊III取消交易累錄約170宗

有關單位為第8B座11樓A室，實用797方呎3房戶，去年6月成交價1540.6萬元，據成交紀錄冊顯示，買家已取消交易，令樓盤3月取消交易個案增加至10宗。 柏傲莊III自去年8月中迄今，累積錄得約170宗同類取消交易個案，佔已售單位數量845伙的20%，相關取消交易單位涉銷售總額約28.1億元。