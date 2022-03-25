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嘉湖不足一周兩複式戶易手罕見 寬按保後帶動交投 將軍澳3日50宗二手成交

【明報專訊】即使美國進入加息期，但由於本地疫情逐潮回穩，買家配合政府放寬按揭保險下以低首期入市，令近日市場氣氛轉趨向好，個別屋苑交投大幅反彈。十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，近月交投一直落後，但本月開始反彈，尤其本周已連錄13宗成交，更包括兩宗複式戶罕見成交；屋苑本月暫錄28宗成交，較上月全月17宗大增超過六成。另外，將軍澳本月暫錄逾150宗二手成交，單計近3日已佔50宗，地產代理預期，下月整體二手市場大有機會回勇。

明報記者 容婌維

嘉湖山莊合共提供超過1.58萬伙中，只有約190伙或約1％複式戶，供應極少，本周連錄複式戶成交前，對上一宗同類交投要追溯至去年6月。事實上，被喻為「上車樂園」的嘉湖山莊一向以500萬至600萬元的成交主導，但屋苑過去一周卻連錄2宗過千萬元頂層複式戶成交。美聯營業經理麥珞珩稱，嘉湖山莊景湖居7座頂層單位，實用面積1,243方呎，屬屋苑罕有逾千方呎複式戶，4房1套間隔，望開揚內園景，以1206萬元成交，實呎9702元。據悉新買家欲以高成數按揭入市，即首期可低至246萬元（見表）。原業主2008年9月、即金融海嘯時以438萬元購入，帳面獲利768萬元或近1.8倍。

嘉湖一周13宗 本月暫28宗超上月全月

麥又稱，屋苑過往平均一年內只錄3至4宗複式戶成交，但本周內已連錄兩宗，近日有關複式戶的查詢亦較往常增1倍。至於本周內另一宗複式戶成交為景湖居10座頂層單位，實用986方呎，3房1套間隔，日前以1012.8萬元易手，實呎10,272元，低市價約6%。翻查資料，不計上述兩宗成交，屋苑對上一宗複式戶成交數到去年6月，麗湖居2座頂層一個複式戶，實用1244方呎，4房1套間隔，以1268萬元易手、實呎10,193元。

地產代理料下月小陽春機會大

另外，過去3日將軍澳主要私樓及居屋錄約50宗二手成交。美聯區域營業董事劉卓豪表示，樓市氣氛好轉，部分業主已減低議價幅度，其中將軍澳東港城2座中層D室，實用619方呎，3房1套間隔，單位上月938萬元放盤，及後調減33萬元或約3.5%至905萬元易手、實呎14,620元。原業主1997年1月418.9萬元一手購入，帳面獲利486.1萬元或近1.2倍。

上月底政府寬按保為樓市「減辣」，相隔不久美國進入加息周期，將息率上調0.25厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，下月有七成至八成機會出現小陽春。隨政府寬按保及疫情轉趨穩定，十大屋苑過去周末錄得23宗、按周增加1.8倍，同時中原CCL連升兩周近1％。陳認為，市場「有價有量」，加上美國加息後香港未跟隨，對後市有正面作用。

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