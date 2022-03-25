經濟
黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

外資湧入 推升希臘樓價

【明報專訊】昔日，不少人利用黃金簽證移民葡萄牙，優勢是用可能只等於香港樓價三分之一投資當地物業，就可成為歐盟及神根公約成員國一分子。然而自今年起，葡萄牙調高簽證投資金額要求至35萬歐元（約300.9萬港元），而且購買物業必須超過30年樓齡及有地區限制。除了葡萄牙，有意移民歐洲人士其實亦可考慮經濟處於強勁復蘇的希臘。移民投資金額要求只是25萬歐元（約215萬港元），對投資物業樓齡亦沒要求；值得留意，當地樓價去年第四季升約9%，外資佔當地房產交易額約30%。

成為神根公約成員國公民有什麼好處呢？目前共有26個神根公約成員國，當中包括德國、法國、丹麥、意大利等。持有成員國的有效簽證，可以自由進出26個國家，當入籍其中一個歐盟成員國，就可以在任何一個歐盟成員國工作、讀書及生活。

經濟強勁復蘇 樓價一季升逾9%

講起希臘，不少人會聯想到經濟危機，其實自2017年起，希臘已經擺脫經濟危機，國民生產總值（GDP）已經回復正數。一直以來，希臘以旅遊支撐國家經濟，新冠病毒疫情打擊環球旅遊業，希臘亦不能倖免。然而，該國樓價在疫情期間持續上升，根據希臘央行的最新調查報告顯示，2021年第四季全國公寓價格按年上升9.1%，當中一手物業價格上升9.8%，二手物業則上升8.6%。如以地區劃分，首都雅典（Athens）公寓樓價按年增長10.5%，第二大城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）升5.3%，其他地區及城市平均升7.1%。

事實上，希臘在2009年爆發經濟危機，此前該國樓價持續增長，危機出現後樓價持續下跌。有機構研究指出，由2007年至2017年間，雅典樓價跌約50%。可幸的是，希臘最終在2017年擺脫衰退，GDP錄得正數。雖然新冠病毒疫情以至2020年經濟增長按年跌9%，但2021年大幅反彈8.3%，歐盟委員會預期今年該國經濟將會增長4.9%。

該國地產市場於2018年開始復蘇，當時雅典樓價上升3.5%， 2019年急升11.5%，2020年在疫情影響下亦升了6.2%。如在當地買入物業出租，根據環球物業指南（Global Property Guide）研究顯示，位於雅典約120平方米的公寓，租金回報率4.5厘；面積較小的公寓，回報率會更高。位於郊區的物業回報率則偏低，平均由2.6厘至3.2厘不等。

要在希臘置業並不困難，從房地產租屋網站可見，6.7萬歐元（約57.5萬港元），已經可以在首都市中心購入一個大約500方呎的公寓；10萬歐元（約86萬港元）已經可以購入一個560方呎單位，單位已經包括中央暖氣、電器及家俬，亦已經有租客正在租住。至於25萬歐元可以在市中心購入一個樓齡17年，樓高兩層，帶有4房及露台，接近1200方呎的公寓。其他雜費開支方面，另須繳付律師費、公證費、交易稅及註冊費用等。

57萬買雅典市中心500呎公寓

有研究顯示，有大約75%的希臘人已經擁有自住物業，推動該國樓價上升的主要因素是外國直接投資。昔日希臘每年平均外國投資佔房地產市場交易約30%，2020年亦錄得8.7億歐元收入，是2017年的兩倍。根據2021年安永投資報告顯示，希臘是歐洲十大最吸引投資地之一，當中有75%受訪者預期該國經濟會持續增長，另外，希臘推出的投資居留簽證計劃（GIRP）具有很大吸引力，為非歐盟投資者提供多一個獲得居留權及成為公民的渠道。

除了居留簽證，國家的一些樓市政策亦對房地產市場有提振作用。第一，停止徵收新建物業的增值稅，對2006年以後獲得新建造許可及未出售的房屋實施停止繳交增值稅，為期3年。第二，減免單一財產稅，但凡價值不超過6萬歐元的物業減免30%稅項，價值不超過100萬歐元則減少20%稅項。統計顯示，2020年起，所有業主平均減少10%稅項。第三是取消26個島嶼的房地產稅。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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