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2022年3月25日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
JPEX與Visa合作失實 日交所斥冒名 自稱澳洲虛幣平台 疑與本地公司關連
金管局：未收涉JPEX Visa卡投訴
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潤啤3月銷售受累疫情 年中或按地區加價
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內地酒店預訂量勝疫前 攜程去年扭虧
上周斥90億購同業 京東物流昨配股籌86億
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ESR下季研派息 續評估轉其他地方上市
香格里拉：與病毒共存地區「復常機會愈來愈大」
俄股復市 MOEX指數升4% 禁止沽空 外資月底前禁沽貨
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「GIF動圖之父」染新冠亡
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技術取勝：中電信中期阻力位難破
盧駿匡：恒指反彈已近阻力 小心再現調整
ZA Bank兩歲派福利 投保送3個月百萬保障
劉思明：消費股李寧上升動力強 特步較波動
周顯：香港SPAC如賊過興兵
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湯文亮：匿名投訴沒有用
外資湧入 推升希臘樓價
購25萬歐元物業 可申請投資居留
嘉湖不足一周兩複式戶易手罕見 寬按保後帶動交投 將軍澳3日50宗二手成交
翰林峰1房880萬沽 不足4年實蝕15%
盈翠2房海景戶 1.5萬租低市價15%
嘉匯複式8058萬沽 啟德今年最大宗一手成交
花旗尖沙嘴彌敦道巨舖125萬續租 13年新低
周顯：香港SPAC如賊過興兵
【明報專訊】香港第一隻SPAC——Aquila Acquisition Corp（7836）在上周五（18日）上市，上市價10元，死頂住9.7元。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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