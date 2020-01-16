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俄股復市 MOEX指數升4% 禁止沽空 外資月底前禁沽貨

【明報專訊】俄羅斯股市休市近一個月後，昨日恢復部分股票交易，允許MOEX指數50隻成分股當中的33隻交易4小時，但同時禁止沽空，而且外國投資者直至4月1日前都不准沽貨。俄羅斯MOEX指數昨開市不久最多升11.8%，收市升4.4%，焦點股俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）（俄：GAZP）昨升13.4%，俄油（Rosneft）（俄：ROSN）升17%，而俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）（俄：SBER）升3.9%。

美國總統拜登等北約領袖昨在比利時布魯塞爾舉行會議，可能制定針對俄羅斯新措施。美國與盟國商討可能進一步釋出原油庫存，國際油價午夜前回落2%。布蘭特期油回落至每桶119美元，紐約期油回落至每桶112美元。

美國與盟國或釋庫存 油價午夜前回落2%

投資者關注俄烏形勢發展之際，數據顯示美國就業市場持續改善。在截至3月19日當周，首次申領失業救濟人數按周減少2.8萬人，申領人數降至18.7萬人，是1969年9月以來最低。美國製造業及服務業數據亦勝於預期，3月製造業PMI初值錄得58.5，創6個月新高。服務業PMI初值錄得58.9 ，創8個月高位。

美股三大指數午夜前上漲，道指升逾200點，標普500指數及納指升1%。召車軟件優步（美：UBER）宣布，將在其軟件列出所有紐約市的士，料可解決其司機不足的問題，其股價早段升4%。

美按揭利率升至4.42厘 逾3年高

明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，支持聯儲局今年加息7次的計劃。日圓兌每美元曾跌至122，為2015年12月以來低位。美國按揭利率飈升至4.42厘，是逾3年高位。美國30年期及5年期國債孳息率差距曾收窄至12個基點，是2007年中以來最少。

俄方上月底向烏克蘭採取軍事行動後，俄羅斯股市劇烈波動，因此自2月25日未再開市。俄羅斯政府此前曾表示，將指示其主權財富基金向股市注入高達100億美元資金，阻止股份價格暴跌。2月底以來，俄羅斯央行禁止經紀執行外國投資者的賣盤。不過莫斯科證券交易所將於周五開始以協商交易模式，開放俄羅斯歐元債券、公司債券和IMOEX指數以外的股票交易。

俄羅斯總統普京此前表示，希望使那些制裁俄羅斯的國家，以盧布向俄羅斯支付天然氣費用後，盧布兌美元周三曾上漲一成，昨晚回落1%。今年以來，盧布兌美元貶值超過20%。

（綜合報道）

[國際金融]

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