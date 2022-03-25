經濟

內地酒店預訂量勝疫前 攜程去年扭虧

【明報專訊】內地疫情反覆，攜程（9961）上季四大業務中，有3項的收入按季及按年均錄得跌幅，拖累整體錄得淨虧損8.34億元（人民幣，下同），按年盈轉虧。扣除股權報酬費用及公允值變動等的非公認會計準則淨利潤為3.09億元，按年跌72%。攜程首席執行官孫潔表示，儘管行業經歷疫情反覆和更弱的季節性，集團第四季的業務表現依舊穩健。攜程績後收報205.6港元，全日升7.6%。

孫潔：疫情反覆 第四季業務表現仍穩健

季內，淨營業收入按年下跌6%至46.81億元，按季則跌12.4%。經調整EBITDA為5400萬元，按年跌93.2%，按季則跌90%。

收入若按業務劃分，第四季旅遊度假收入按年跌32.4%至1.77億元，按季大跌54.8%；住宿預訂按年跌14.5%至19.19億元，按季跌12.5%；交通票務收入按年跌10.8%至15.16億元，按季跌16.6%。商旅管理則為表現較理想的類別，收入按年升19.5%至3.67億元，按季則升8.6%。

稱短途遊宅假期為復蘇關鍵

攜程指出，內地反覆出現零星確診個案，這抑制用戶對公司產品的需求。攜程又指出，短途旅遊及「宅假期」持續作為復蘇的關鍵，雖然疫情反覆使中國內地市場仍面臨壓力，但上季集團平台內地酒店的預訂量已經高於2019年疫情前水平。

就全年表現而言，淨營業收入按年上升9.3%至200.23億元；經調整EBITDA按年下跌22.6%至12.91億元。全年虧轉盈，非公認會計準則淨利潤13.56億元，2020年同期為虧損9.13億元。

相關字詞﹕酒店預訂 孫潔 旅遊 新冠疫情 攜程

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