經濟

泰加促德勤交還公司控制權

【明報專訊】泰加保險控股（6161）（下簡稱泰加）旗下泰加保險去年因涉資金運用問題，被保監局委託德勤接管，泰加執董林烽昨日發聲明，炮轟德勤接手逾兩月仍未能披露對泰加保險業務的「關注事宜」，至今或已消耗公司逾千萬元資金，要求盡快歸還公司控制權。

轟接手兩月消耗公司過千萬

德勤自1月進駐泰加保險至今，林烽批評仍未能披露公司資金流向及數月來調查成果，泰加方面亦無法得知泰加保險的運作及財務狀况，他指據他所知，德勤現時每日收取費用達20萬元，以1月7日至今計算，相當於已消耗公司過千萬元。

林烽表示，在德勤接管前，泰加保險財務狀况穩健，賠付能力超過600%，遠高於保監要求的260%。對於有指保監局針對資金流向提出的質疑，他又稱，管理層已一再澄清並無違規，該筆資金牽涉到公司的現金投資業務，該業務於2020年已有進行，並一直有向保監局披露情况，在去年11月發布的上市公司公告中，亦披露保監局同意泰加進行現金投資業務。

他說，期望德勤能盡快歸還泰加保險的控制權，並指管理層停止的士保單前早已籌備推出新保險產品，計劃增聘人手加入團隊，以發展醫療、人壽等保險業務，又重申獲主要股東吳宇提供7.5億美元無息貸款，期望公司盡快重掌業務管理權。

相關字詞﹕保監局 德勤 林烽 泰加

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