經濟

潤啤3月銷售受累疫情 年中或按地區加價

【明報專訊】新冠疫情伊始，原材料價格不斷上漲，有企業及早調整產品價格，成功抵消成本壓力獲利。華潤啤酒（0291）昨日公布，去年多賺1.2倍至45.87億元（人民幣，下同），好過市場預期的44.6億元，但未及早前盈喜的47億元上限，集團績後股價曾跌7%。集團管理層稱，今年視乎原材料價格走勢，不排除年中在個別地區加價。

去年多賺1.2倍 末期息增1.3倍

華潤啤酒昨日績後曾低見47.05港元，最終收跌6.8%，報47.95港元。去年集團營業額為333.87億元，按年升6.2%。整體啤酒銷量約110.6億升，按年微跌0.4%；其中次高檔及以上啤酒銷量達18.66億升，按年增長27.8%。集團擬派末期息每股0.302元，按年升1.3倍（見表）。

集團首席執行官及執行董事侯孝海於業績會上稱，集團於去年調整全國產品價格；儘管今年鋁、大麥等原材料持續在高價徘徊，但集團已鎖定麥芽等價格採購，相信有助抵消成本壓力。他續稱，集團將視乎原材料價格走勢，不排除或於6月、7月份在個別地區加價，但提價幅度不會比去年大，亦強調加價並非今年必做的事。

至於今年首季表現，侯孝海形容，今年1月、2月啤酒行業形成了「小繁榮」的氣象，銷量按年錄雙位數增長，惟踏入3月份，疫情迅速蔓延至多個城市，導致啤酒行業迎來低潮，但集團相信有關防控措施屬短期，預計今年啤酒行業發展仍為審慎樂觀。

華潤啤酒去年關閉5間廠房，侯孝海表示，廠房關閉屬產能優化一部分，亦有助集團建設大工廠；未來關閉廠房的數目會逐漸減少，並將成為集團常態化工作，今年料關閉2至3間產能較低的廠房。

相關字詞﹕新冠疫情 侯孝海 啤酒銷量 華潤啤酒

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