經濟

中壽新業務價值急跌23% 短期續受壓

【明報專訊】壽險業改革令大型內險股受困，中國人壽（2628）去年新業務價值按年急跌23.29%至447.8億元（人民幣，下同），總保費收入雖按年上升2.5%，但其中新單保費按年下跌9.32%，至1758.64億元。中國人壽表示，傳統人力推動發展經營模式面臨困難，市場積極探索經營模式轉型，持續加大對業務和銷售隊伍調整力度，短期內壽險行業發展仍然承壓。

銷售代理人數急跌四成至82萬

內地監管部門自2017年推動壽險改革，加強保障型產品銷售，產品較依重代理銷售，集團與另一壽險龍頭中國平安（2318），皆出現代理人數急降。中國人壽去年個人保險銷售人數按年下降40.49%，至82萬人。集團稱，受疫情多點散發和市場環境影響，行業普遍面對銷售隊伍增加和留存人手困難問題，集團指會推動銷售隊伍向專業化、職業化轉型。

中壽去年新業務價值率為42.2%，按年下降5.9個百分點。普遍利潤率較高的逐期繳交保單，首年保費按年下降14.74%至984.1億元，10年期及以上首年期交保費按年更跌26.1%至416.82億元。另外，中壽去年14個月保單持續率按年降5.2個百分點至80.5%，退保率升0.11個百分點至1.2%。

純利錄增長 主要受惠所得稅下降

集團表示，中國經濟發展面臨壓力，為保險業穩定發展帶來挑戰。各地強化新冠疫情防控措施，營銷和培訓受到限制，業務和隊伍發展將受到較大影響。去年壽險行業受消費需求釋放趨緩、銷售人力規模下降因素影響，行業發展面臨前所未有的壓力。該行會提高價值創造、數碼化運營、產品服務創新和風險防控能力，推進公司高質量發展。

中壽去年純利為509.21億元，按年上升1.3%，每股派息0.65元，按年增1.56%。純利增長主要因為所得稅下降，單計稅前利潤按年下跌7.3%，至504.95億元，其中健康險稅前利潤下跌25.9%至85.99億元，主要由於部分業務賠付支出增加，壽險業務稅前利潤亦跌18.9%至227.71億元，受投資收益率下降，和業務累積導致準備金成本變化等因素影響。去年總投資收益率為4.98%，按年降0.32個百分點。

相關字詞﹕退保率 首年期交保費 新業務價值 壽險改革 國壽 內險 中國人壽

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