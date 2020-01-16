6盤明日起一連4天合推133伙應市

維港滙II早前已上載銷售銷售安排，周六開售115伙（其中51伙招標）；項目昨再加推兩伙3房特色戶，於周日（27日）起招標。包括6座29樓A室，實用919方呎、連50方呎平台及778方呎天台；另同層B室，實用917方呎、連48方呎平台及883方呎天台。

維港滙加推2伙特色戶 周日招標

至於新地南昌站匯璽II，亦上載新銷售安排，下周一（28日）起招標兩伙4房大戶；有關單位早前均為撻大訂，包括5A座16樓B室，實用1234方呎、4房雙套連儲物室，2018年8月以3174.71萬售出、實呎25,727元，早前已撻大訂。另外，同座20樓C室，實用1254方呎4房雙套戶，2018年8月以3216.04萬售出、實呎25,646元，早前同樣撻大訂。

匯璽II兩伙撻大訂4房戶招標再賣

兩名買家均選用建築期付款，撻訂料損失樓價15%訂金，即分別涉476.2萬元及482.4萬元，將於下周一（28日）以招標形式再發售。另匯璽III亦加推5伙，下周一起招標。包括皇鑽匯10樓A室及8樓B室，以及彗鑽匯10樓A室、10樓B室及8樓B室，實用介乎1629方呎至2171方呎。

啟岸今年開齋 兩房呎售2.47萬

事實上，新盤銷售亦稍見轉活，會德豐旗下藍田KOKO HILLS，今年迄今累沽10伙、套現逾1.25億元，最新售出的5座20樓B室，實用519方呎2房戶，成交價1177.7萬元、實呎22,692元。

另去年已入伙、恒地（0012）發展的紅磡啟岸，新錄今年首宗一手成交，為20樓B8室，實用425方呎2房間隔，成交價1051.376萬元、實呎24,738元，買家採用120天現金付款。

萬科香港旗下已屆現樓的長沙灣The Campton，最新亦以1680萬售出33樓A室，實用796方呎，3房連儲物室間隔、實呎21,106元。