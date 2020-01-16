早前沉降停工 Grand YOHO第3期月底復工

政府發言人表示，經考慮多方意見，以及有關註冊建築專業人士建議的緩解措施方案後，有關復工要求已獲接納，已暫停的相關工程將於本月30日復工。

新地：續與政府港鐵溝通 確保安全

新地回應，歡迎政府批准Grand YOHO第3期恢復打樁工程，集團會繼續與相關政府部門及港鐵保持緊密溝通，確保工程符合法例及政府規定，並不會對鐵路服務及公眾安全構成任何影響。

政府發言人表示，安裝於港鐵元朗站附近的兩座高架橋橋墩的沉降監測點，其可接受程度上限為20毫米，有關監測點於2013年9月錄得15至18毫米沉降，雖然幅度沒超逾上限，亦沒有引致該兩座橋墩出現結構問題，但因應出現沉降現象、及港鐵要求，上述私宅項目已於當月暫停相關打樁工程。

港鐵事後向屋宇署提交為受沉降影響的兩座橋墩，進行預防性的加固工程建議，並獲屋宇署接納，而有關工程亦已進行。根據監測紀錄，該兩座橋躉的沉降幅度，已減少到12至13毫米。

負責有關私宅項目的註冊建築專業人士，亦向屋宇署提交打樁工程的修訂圖則，並建議適當的緩解措施，以確保有關建築工程復工後，不會對橋躉及附近鐵路設施結構安全造成影響。

兩座高架橋橋墩已加固

屋宇署亦確認現時有關鐵路設施結構安全，港鐵亦確認復工，不會對鐵路設施結構、鐵路運作構成影響。

此外，機電工程署亦確認港鐵有嚴謹監測措施，繼續確保鐵路運作安全。經詳細考慮後，已接納相關工程可於本月30日復工。

港鐵稱，知悉政府已接納該項目註冊建築專業人士提出的復工申請，當中預設停工指標會維持20毫米，經謹慎審視及評估對鐵路系統的影響後，同意讓工程復工，港鐵公司及相關政府部門會繼續嚴謹監察有關工程。