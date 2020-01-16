尚翠苑「居屋王」撻訂 630萬再放售 逸瓏灣青華苑「移民盤」易手 業主料蝕一成

明報記者

按一般已簽訂正式買賣合約的情况，買家相信已支付樓價一成訂金予業主；市場估計，買家是次撻訂，有機會損失相等於樓價10％訂金、即涉約63.2萬元，另連同佣金及其他開支計，買家是次撻訂離場有機會損失逾70萬元離場。

荃灣區內代理透露，該買家因未能承造按揭而決定撤銷交易，而該單位業主現已重新於綠表市場，叫價630萬放售單位，意向呎價14,351元。

若已付樓價10％ 有機會損失逾63萬

上述單位於去年樓價高位時成交；原業主2017年6月以286萬未補地價購入，當時持貨約4年，以當時成交價632萬計，帳面獲利346萬元或約1.2倍。事實上，由於今年初Omicron新一波疫情爆發，屋苑成交價亦有所回落；區內代理稱，尚翠苑近期二手成交並不活躍，成交實呎約徘徊於1.09萬元左右。

尚翠苑成交呎價回落至近1.1萬

另一方面，其他二手居屋蝕讓成交，美聯高級分區營業經理蘇順華表示，青衣青華苑B座高層8室，實用363方呎1房戶，原業主決定移民，去年6月起叫價470萬元於自由市價放盤，議價後減價35萬元或逾7％，以435萬元（已補價）易手、實呎11,983元。

上述原業主2018年11月，以455萬元於自由市場購入，帳面蝕20萬元或約4％；若連同使費，估計原業主或需實蝕逾42.5萬元或近一成離場。

豪景花園3房業主損手3%

私宅方面，大埔白石角全區本月迄今暫錄約12宗二手成交，其中主打3房、4房大單位的逸瓏灣佔約5宗。

中原地產資深區域營業經理徐俊豪表示，逸瓏灣新錄2期高座11座中層C室成交，實用795方呎、3房1套連儲物房間隔，原業主開價1080萬元，因移民擴大議價空間，最新以1050萬元易手、實呎13,208元，即減價30萬元或約3%；原業主於2018年以1098萬元購入單位，帳面蝕48萬元，若連使費計，原業主或需實蝕逾111萬元或約一成。

另中原地產首席分區經理譚榮輝表示，深井豪景花園16座低層B室，實用792方呎3房1套間隔，望內園及海景，新近以733萬元易手、實呎9255元，較市價約750萬元低2％。

據悉原業主因移民而放盤，於2019年3月以713萬元購入，3年額印稅SSD期滿即轉手，帳面獲利20萬元，惟若連同使費計，料需實蝕逾21萬元或近3％。