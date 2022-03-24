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經濟
2022年3月24日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
騰訊去年實際多賺1％ 近10年最差 收入增16%歷史新低 冀多元化業務減影響
去年員工增三成 劉熾平：今年仍微增
其他收益急升1倍 主來自分派京東
瑞聲上季盈利急跌七成 停派末期息
吉利全年少賺12％遜預期 增派末期息5％
與春華旗下SPAC合併 復星Lanvin紐交所上市
中興緩刑期滿 股價曾飈六成 外媒：法官指簽證欺詐屬實籲提控 恐成隱憂
5G用戶增ARPU勝預期 中移動上年多賺8%
中國今年GDP預測 大華銀行降至4.9%
TVB去年淨虧損6.47億元 連蝕4年 開支急增三大業務吃緊 許濤冀「最壞情况過去」
海底撈去年盈轉虧 九毛九多賺1.7倍
眾安承保業務首錄利潤 全年純利倍升
港1個月拆息撲0.3厘 近年半高
中金推碳期貨ETF 大中華區首隻
中國太平多項業務有改善 壽險新業務價值升4%
金山軟件收入升14% 純利反瀉96%
裏海油管受損 每天出口減百萬桶 料維修兩月 國際油價昨晚升4%
英上月通脹30年新高 財相急降燃油稅
鮑威爾提改革監管數碼金融 比特幣價格仍向上
張兆聰：殘股反彈難言轉勢 宜部分獲利
技術取勝：東岳上望12.2元有阻力
劉思明：氫能概念可追中集安瑞科
周顯：港人寧長痛 不忍短痛
湯文亮：沒收私人財產 代表放棄民主制度
尚翠苑「居屋王」撻訂 630萬再放售 逸瓏灣青華苑「移民盤」易手 業主料蝕一成
上月居屋登記278宗 逾兩年按月低位
早前沉降停工 Grand YOHO第3期月底復工
6盤明日起一連4天合推133伙應市
大家樂家族成員 1900萬購海富商場舖
中金張文朗：內房不再處利好「金融周期」
內地擬限樓底不低於3米 睡房廚房設最低面積
周顯：港人寧長痛 不忍短痛
【明報專訊】經過了這一段日子的煎熬，香港政府終於以不再清零的代價，實現了與病毒共存，這也未始不算是一項創舉。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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