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英上月通脹30年新高 財相急降燃油稅

【明報專訊】英國2月通脹按年上漲6.2%，升幅高於1月的5.5%，創30年新高。面對通脹飈升，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）昨宣布緊急削減燃油稅，以應對生活成本上漲。每升的燃油稅降低5便士（約0.5港元），維持12個月，減少的稅收達50億鎊（約516億港元）。

維持1年 稅收少516億

面對油價高企，英國政府希望能降低加油站汽油價格。不過英國政府將在4月起上調國民保險稅，並允許能源收費最多上調54%，令家庭負擔大增。

辛偉誠昨透露，計劃將政府的支援家庭基金規模增加1倍至10億鎊（約103億港元），用於受能源成本上漲影響的家庭。昨公布的英國2月通脹率，創1992年3月以來高位。供應鏈瓶頸帶動通脹持續向上，加上制裁俄羅斯的影響，預計通脹仍繼續飈升。

英倫銀行上周警告，若俄烏衝突令能源供應持續短缺，通脹率將在6月升穿8%，並在年底出現雙位數升幅。英倫銀行本月已連續在3次議息會議加息，以遏抑通脹。

鮑威爾放鷹後 再有儲局官員呼應

面對通脹高企，美國聯儲局主席鮑威爾釋出加息幅度可能提升至半厘的鷹派言論後，愈來愈多聯儲局官員放鷹。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）預期，今年底前或加息至2.5厘。長期持鴿派立場的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）也認為，利率應恢復至中性或以上的水平。

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）此前呼籲，年底前應加息至3厘。有「華爾街狼王」之稱的激進投資者伊坎（Carl Icahn）指出，通脹飈升是經濟的主要威脅，俄烏衝突令前景有更多不確定性，警告美國可能陷入經濟衰退。

（綜合報道）

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