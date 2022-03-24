港1個月拆息撲0.3厘 近年半高

按目前H按H+1.3厘定價，昨日H按實際利息為1.6厘，與去年同期1個月拆息0.15厘比較，以貸款額500萬元，還款期28年計算，加息0.15厘每個月供款多增2%或357元，至18,472元。

中原按揭董事總經理王美鳳稱，港元拆息在資金充裕環境下，仍未有跟足美息加幅，最近1個月美元拆息已升至0.44厘水平，港元1個月拆息升至0.3厘，仍低於美息水平。曹德明表示，今年美國加息對香港樓市影響仍輕微，不過供樓人士應留意整體經濟表現，及加息預期影響，作出風險管理。

業界：港息加幅或下半年提速

不過王美鳳指出，美國預期將於5月份啟動縮表，雖然縮表進程需要時間，不會一時扭轉貨幣寬鬆環境，但今次縮表較上一次加息周期更早開始，加上下半年港美息差將進一步拉闊，資金或加快流出，下半年港元拆息或加快跟隨美息上升。