經濟

5G用戶增ARPU勝預期 中移動上年多賺8%

【明報專訊】受惠5G用戶增加及移動ARPU上升，中國移動（0941）去年多賺7.7%至1161億元（人民幣，下同），營運收入按年增10.4%至8483億元，EBITDA升9.1%至3110億元，每股基本盈利為5.67元，每股末期股息派2.43港元，按年升38%。執行董事兼董事長楊杰於業績會上表示，去年全年派息率達60%，按年升23%，預期未來3年將派息率提升至70%以上。他又形容，以現時股價計算，公司港股及A股收益率均較高，港股收益率達8%以上；今年將繼續延續去年盈利增長及收入增長趨勢，保持良好增長。中移動昨日績前收報54.35港元，微升0.5%。

派息率擬3年內增至70%

去年集團的移動用戶數達9.57億戶，當中5G套餐客戶達3.87億戶，得益於客戶升級5G以及融合運營的價值增長拉動，年內移動ARPU按年增3%至48.8元，止跌回升（見圖）。中移動總經理董昕表示，以市場對互聯網應用及5G需求持續增加，預計今年各業務收入及整體利潤將延續過往兩年的增長趨勢。

年內，核心業務通訊服務收入按年升8%至7514億元，當中，數碼化轉型收入按年升26.3%至1594億元，對通訊服務收入的增長貢獻達六成。另外銷售產品收入按年升33%至968億元。楊杰表示，集團首次公布有關數碼化轉型的收入，預計該業務將成為公司收入引擎之一，推進「連接＋算力＋能力」新型信息服務體系，今後在算力網絡方面的投資會逐步增長，包括移動雲、業務網、數據中心等。他表示，今年整體資本開支達1852億元，當中六成用於5G建設的投資，算力網絡則佔一成。

首公布數碼化轉型收入 料成新引擎

楊杰表示，今年為5G投資高峰期的最後一年，明年開始，集團在5G方面的投資會逐步減少，若沒有其他重大項目，公司總投資亦相應下降。

相關字詞﹕楊杰 移動ARPU 中移動

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