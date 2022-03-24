經濟

中興緩刑期滿 股價曾飈六成 外媒：法官指簽證欺詐屬實籲提控 恐成隱憂

【明報專訊】中美貿易戰火多年未有緩解，當中備受牽連的內地手機設備股中興通訊（0763）早於2018年因涉及違反美國出口禁令，遭當地法院制裁，包括禁止美國公司向集團出售零部件。中興昨日公布，美國法院裁定，集團緩刑期於昨日屆滿，並不附加任何處罰，而監察官任期亦於同日結束；集團昨日復牌後，股價更曾急升六成。中興風波看似告一段落，惟據外媒報道，法官判辭中提及，集團早前涉嫌串謀進行簽證欺詐事件屬實，並建議美國政府對集團提出指控，或帶來新隱憂。

明報記者 周綺琪

中興昨早以待刊發內幕消息為由，宣布短暫停牌；午後復牌受撤銷緩刑期消息帶動，股價曾抽升六成至21.95元，收市升幅則收窄至23%，報19.16元。集團表示，美國法院裁定，不予撤銷集團緩刑期，即緩刑期於原定周二（22日）屆滿，且不附加任何處罰，並確認監察官任期於同日結束。

集團稱，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面展開合規體系建設，對合規管理體系的有效運作以及持續完善充滿信心，積極推動全球資訊及通訊科技（ICT）產業創新和可持續發展。

不過，據彭博及路透等報道，法官在判辭中提到，中興早前被控串謀透過簽證欺詐，部分在美國的員工，其簽證只准許他們在當地教學或在學校做研究，違反了緩刑規定。但由於集團已就重罪被處以最高緩刑期，故法院決定不對集團採取進一步行動，但該法官鼓勵美國政府對集團提出指控，以及刑事或民事處罰，尤其是針對出口合規問題。

券商看好 再被制裁風險不大

傑富瑞（Jefferies）發表報告指出，儘管中興或可能面臨另一宗官司訴訟，但該行認為有關官司將不會帶來美國出口禁令的風險，最終集團或只須罰款。該行續指，早前市場擔憂集團牽涉訴訟，有可能被當局列入實體清單，而現時風險已緩解；加上由於集團在中國以外地區未有任何5G電訊設備的市場份額，相信美國對其再度制裁的風險不大。

此外，摩根士丹利表示，法院裁決有助緩解地緣政治緊局勢，亦緩解市場對中興潛在再被制裁的擔憂，投資者將重新關注集團基本面。該行預期，集團今年收入增長料達15%，經營收入亦可錄逾20%升幅。

相關字詞﹕出口禁令 簽證詐騙 緩刑 美國商務部 美國制裁 中興通訊

上 / 下一篇新聞

騰訊去年實際多賺1％ 近10年最差 收入增16%歷史新低 冀多元化業務減影響
騰訊去年實際多賺1％ 近10年最差 收入增16%歷史新低 冀多元化業務減影響
去年員工增三成 劉熾平：今年仍微增
去年員工增三成 劉熾平：今年仍微增
其他收益急升1倍 主來自分派京東
其他收益急升1倍 主來自分派京東
瑞聲上季盈利急跌七成 停派末期息
瑞聲上季盈利急跌七成 停派末期息
吉利全年少賺12％遜預期 增派末期息5％
吉利全年少賺12％遜預期 增派末期息5％
與春華旗下SPAC合併 復星Lanvin紐交所上市
與春華旗下SPAC合併 復星Lanvin紐交所上市
5G用戶增ARPU勝預期 中移動上年多賺8%
5G用戶增ARPU勝預期 中移動上年多賺8%
中國今年GDP預測 大華銀行降至4.9%
中國今年GDP預測 大華銀行降至4.9%
TVB去年淨虧損6.47億元 連蝕4年 開支急增三大業務吃緊 許濤冀「最壞情况過去」
TVB去年淨虧損6.47億元 連蝕4年 開支急增三大業務吃緊 許濤冀「最壞情况過去」
海底撈去年盈轉虧 九毛九多賺1.7倍
海底撈去年盈轉虧 九毛九多賺1.7倍
眾安承保業務首錄利潤 全年純利倍升
眾安承保業務首錄利潤 全年純利倍升
港1個月拆息撲0.3厘 近年半高
港1個月拆息撲0.3厘 近年半高
中金推碳期貨ETF 大中華區首隻
中金推碳期貨ETF 大中華區首隻
中國太平多項業務有改善 壽險新業務價值升4%
中國太平多項業務有改善 壽險新業務價值升4%
金山軟件收入升14% 純利反瀉96%
金山軟件收入升14% 純利反瀉96%
裏海油管受損 每天出口減百萬桶 料維修兩月 國際油價昨晚升4%
裏海油管受損 每天出口減百萬桶 料維修兩月 國際油價昨晚升4%
英上月通脹30年新高 財相急降燃油稅
英上月通脹30年新高 財相急降燃油稅
鮑威爾提改革監管數碼金融 比特幣價格仍向上
鮑威爾提改革監管數碼金融 比特幣價格仍向上
張兆聰：殘股反彈難言轉勢 宜部分獲利
張兆聰：殘股反彈難言轉勢 宜部分獲利
技術取勝：東岳上望12.2元有阻力
技術取勝：東岳上望12.2元有阻力
劉思明：氫能概念可追中集安瑞科
劉思明：氫能概念可追中集安瑞科
周顯：港人寧長痛 不忍短痛
周顯：港人寧長痛 不忍短痛
湯文亮：沒收私人財產 代表放棄民主制度
湯文亮：沒收私人財產 代表放棄民主制度
尚翠苑「居屋王」撻訂 630萬再放售 逸瓏灣青華苑「移民盤」易手 業主料蝕一成
尚翠苑「居屋王」撻訂 630萬再放售 逸瓏灣青華苑「移民盤」易手 業主料蝕一成
上月居屋登記278宗 逾兩年按月低位
上月居屋登記278宗 逾兩年按月低位
早前沉降停工 Grand YOHO第3期月底復工
早前沉降停工 Grand YOHO第3期月底復工
6盤明日起一連4天合推133伙應市
6盤明日起一連4天合推133伙應市
大家樂家族成員 1900萬購海富商場舖
大家樂家族成員 1900萬購海富商場舖
中金張文朗：內房不再處利好「金融周期」
中金張文朗：內房不再處利好「金融周期」
內地擬限樓底不低於3米 睡房廚房設最低面積
內地擬限樓底不低於3米 睡房廚房設最低面積